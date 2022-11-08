Опасны только 5 процентов
Экстрасистолы бывают предсердные (или наджелудочковые) и желудочковые, которые, в свою очередь, подразделяются на опасные и неопасные. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, из всех случаев экстрасистол опасными врачи обычно признают около 5 процентов. И что удивительно, как раз их люди, как правило, никак не чувствуют.
Наоборот, те же, что часто пугают пациентов и мешают им жить, на самом деле безобидные и считаются нормой. А значит, и не нуждаются в особом лечении.
«Опасные для жизни экстрасистолы — это отдельная очень узкая тема. Такие экстрасистолы необходимо лечить с помощью антиаритмических препаратов. Этим серьезно занимаются кардиологи и аритмологи. Когда экстрасистолы неопасны, а это встречается в 95 процентах всех случаев диагностики, но сильно нервируют и пугают пациента, лечение с помощью антиаритмических лекарств можно смело назвать стрелянием из пушки по воробьям», —
Врач отметила, что у любого сильного лекарства есть побочные эффекты и в неопасных случаях таким лечением можно сделать себе только хуже.
«В официальных клинических рекомендациях для врачей по лечению таких экстрасистол (неопасных) прямо указано, что лечить их надо только в том случае, если пациент сам настаивает на лечении, потому что болезни как таковой еще нет, а качество жизни ужасное», — добавила кардиолог.
А как тогда от них избавиться?
Главное, как всегда, — найти и убрать причину, которая приводит к сбоям в работе сердца. И в случае неопасных экстрасистол лекарства вряд ли с ними справятся — все потому, что они не уберут глубинную причину. По словам Анны Кореневич, многие пациенты отмечают, что после терапии им стало полегче, но потом все вернулось на круги своя.
А чтобы понять, что же на самом деле приводит к сбоям, надо прислушаться к своему организму. Как объясняет кардиолог, таким «подпрыгиванием» и «кувырканием» сердце дает недвусмысленный намек — что-то вы делаете не так.
«Когда сердце „переворачивается“ часто, это значит, что мы перенапряглись эмоционально или физически. Мы можем не заметить это напряжение и продолжить вредить себе, а экстрасистолы заставляют нас как минимум обратить на себя внимание. Люди, которые не обладают такой чувствительностью, пропускают эти сигналы, ничего не меняют в своей жизни, а потом внезапно заболевают и умирают. У чувствительных людей подсознание с помощью экстрасистол посылает сигнал, что что-то идет не так, надо что-то поменять, чтобы все было хорошо», — объяснила врач.
Если вы чувствуете, как сердце периодически «кувыркается» или «подпрыгивает», постарайтесь проанализировать, когда это происходит и что вы делаете не так. Если сможете найти правильный ответ и поменять свое поведение, скорее всего, забудете и про экстрасистолы. Если же не получается справиться самому, можно обратиться к психологу или врачу-специалисту, которые помогут найти причину и убрать ее, чтобы сердце смогло работать без перебоев.
Как быстро остановить приступ аритмии
Как рассказывала ранее Анна Кореневич, неопасный вид аритмии (это нарушение регулярности и последовательности сокращений сердца) можно отличить по следующим признакам:
в этот момент вы в сознании;
у вас не кружится голова;
у вас нет низкого давления — ниже 90/60.
Если же при этом вы теряете сознание или у вас низкий пульс, тут не медлите и сразу вызывайте скорую. С неопасными аритмиями можно попробовать справиться и самому. Вот что советовала сделать врач-кардиолог:
При приступе любой аритмии самое главное — успокоиться. Это важно, так как от эмоционального фона зависит, как быстро человек сумеет справиться с этим состоянием.
Можно принять седативные препараты типа валерьянки.
Полежать и отдохнуть.
Помогают также так называемые вагусные пробы — они способны почти у каждого второго быстро купировать приступ аритмии. Самый простой способ — надавить двумя пальцами на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Еще один способ — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота. Сидеть как «раздутый шарик» надо как можно дольше — насколько хватит воздуха.