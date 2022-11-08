А как тогда от них избавиться?

Главное, как всегда, — найти и убрать причину, которая приводит к сбоям в работе сердца. И в случае неопасных экстрасистол лекарства вряд ли с ними справятся — все потому, что они не уберут глубинную причину. По словам Анны Кореневич, многие пациенты отмечают, что после терапии им стало полегче, но потом все вернулось на круги своя.

А чтобы понять, что же на самом деле приводит к сбоям, надо прислушаться к своему организму. Как объясняет кардиолог, таким «подпрыгиванием» и «кувырканием» сердце дает недвусмысленный намек — что-то вы делаете не так.

« Когда сердце „переворачивается“ часто, это значит, что мы перенапряглись эмоционально или физически. Мы можем не заметить это напряжение и продолжить вредить себе, а экстрасистолы заставляют нас как минимум обратить на себя внимание. Люди, которые не обладают такой чувствительностью, пропускают эти сигналы, ничего не меняют в своей жизни, а потом внезапно заболевают и умирают. У чувствительных людей подсознание с помощью экстрасистол посылает сигнал, что что-то идет не так, надо что-то поменять, чтобы все было хорошо», — объяснила врач.

Если вы чувствуете, как сердце периодически «кувыркается» или «подпрыгивает», постарайтесь проанализировать, когда это происходит и что вы делаете не так. Если сможете найти правильный ответ и поменять свое поведение, скорее всего, забудете и про экстрасистолы. Если же не получается справиться самому, можно обратиться к психологу или врачу-специалисту, которые помогут найти причину и убрать ее, чтобы сердце смогло работать без перебоев.