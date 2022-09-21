Какие лекарства можно купить в аптеке без рецепта, чтобы быстро успокоиться: список

«Не читайте новостей», — призывают психологи раз за разом. И действительно, новости зачастую приходят тревожные. Специалисты говорят, что испытывать тревогу, переживать в такое время — это совершенно нормально. Психике необходимо прожить все негативные эмоции, чтобы не было «застоя». Однако вы можете помочь организму быстрее успокоиться: для этого совсем не обязательно бежать за рецептом к врачу.

Портал NGS.RU спросил у экспертов, что именно можно купить в аптеке, чтобы справиться со страхом и тревогой.

Готу кола

Это листовое растение, которое давно используют в китайской медицине. По словам психотерапевта, кандидата медицинских наук Ольги Шубиной, эта пищевая добавка очень хорошо воздействует на эмоциональный фон.

- Оказывает мягкое воздействие. Готу кола обладает ноотропным действием, ее еще называют травой памяти, — говорит врач.

Готу кола уменьшает уровень гормона стресса в организме — кортизола, — тем самым помогая ему справиться с тревогой.

Успокаивающие травы

Различные успокаивающие сборы обладают легким седативным и противотревожным действием, улучшают сон, снижают общее напряжение.

- Есть адаптогены, которые помогают стабилизировать общее физическое и эмоциональное самочувствие. Например, лимонник, аралия маньчжурская. Форму можно выбирать какая нравится — таблетки, фильтр-пакеты, которые можно заваривать как чай, успокаивающие ванны. Также можно сделать подушечку с этими растениями и положить под обычную подушку, — предлагает психотерапевт Юлия Попова.