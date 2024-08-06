Как защититься от ИППП: врачи рассказали о современных методах диагностики и профилактики

— У каждого из этих методов — свои преимущества, — рассказывает главный врач, врач акушер-гинеколог ООО «ИНВИТРО СПб» Анна Донец. — Например, метод ПЦР диагностики (такие комплексы, как «Инбиофлор»/«Фемофлор»/«Андрофлор») имеет чувствительность до 98% и основан на выявлении участков ДНК/РНК микроорганизма. Однако есть и нюанс: после проведенного лечения мы можем какое-то время получать ложноположительные реакции, так называемые «хвосты» ДНК/РНК микроорганизмов, которые еще не выведены иммунной системой. Метод микробиологического определения имеет чувствительность 100% , однако используется не для всех видов микроорганизмов, вызывающих ИППП. У метода определения уровня антител также есть свои особенности. Как врач я всегда рекомендую пациентам проводить обследование на ИППП минимум двумя способами.