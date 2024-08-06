Как защититься от ИППП: врачи рассказали о современных методах диагностики и профилактики

О способах диагностики, лечения и профилактики рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера»
Поставить диагноз
Для диагностики ИППП в настоящее время используется достаточно много методов исследования: ПЦР-диагностика, микробиологические методы исследования (так называемые посевы), метод иммуноферментного анализа (определение уровня антител к тем или иным микроорганизмам).
главный врач, врач акушер-гинеколог «Инвитро СПб»Карточка эксперта
— У каждого из этих методов — свои преимущества, — рассказывает главный врач, врач акушер-гинеколог ООО «ИНВИТРО СПб» Анна Донец. — Например, метод ПЦР диагностики (такие комплексы, как «Инбиофлор»/«Фемофлор»/«Андрофлор») имеет чувствительность до 98% и основан на выявлении участков ДНК/РНК микроорганизма. Однако есть и нюанс: после проведенного лечения мы можем какое-то время получать ложноположительные реакции, так называемые «хвосты» ДНК/РНК микроорганизмов, которые еще не выведены иммунной системой. Метод микробиологического определения имеет чувствительность 100%, однако используется не для всех видов микроорганизмов, вызывающих ИППП. У метода определения уровня антител также есть свои особенности. Как врач я всегда рекомендую пациентам проводить обследование на ИППП минимум двумя способами.
— Безусловно, у нас сейчас не один метод, а целый арсенал, — подтверждает Любовь Станкевич, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника». — Это микробиологические исследования — посевы, это молекулярно-генетические исследования, метод ПЦР. И нам их нужно уметь правильно комбинировать. Чувствительность исследований постоянно возрастает, что позволяет нам выявлять микроорганизмы на все более и более ранних стадиях заболевания, когда их концентрация еще мала.
директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника», кандидат медицинских наукКарточка эксперта
Помимо этого, по ее словам, молекулярно-генетические методы дают все больше и больше возможностей: за одно исследование врачи могут определить огромный спектр микроорганизмов, расшифровывать биогеоценоз, таким образом эффективно выявляя причину воспаления — инфекционного агента. Еще один момент, который отвечает современным подходам в медицине, — это вовлечение пациентов в диагностику с помощью различных инструментов самостоятельного взятия материала.
Например, Q-тесты от «ЛабКвест» представляют собой системы, которые позволяют женщине самой взять у себя мазок, а мужчинам — самостоятельно собрать мочу, по которой, благодаря высокочувствительным методам, можно также эффективно диагностировать ИППП.
Особо опасен
ВИЧ отличается от других возбудителей инфекций, передающихся половым путём, в первую очередь тем, что это вирусная инфекция, а не бактериальная. Во-вторых, это генерализованная инфекция, в-третьих, она приводит к фатальному исходу, если ее не лечить.
— Да, её связывают с сексуальными контактами, но проблема не остаётся в виде воспаления слизистых или поражения органов репродукции, половых органов, — комментирует Любовь Станкевич. — Проблема становится системной, касается полностью всего организма. Поэтому несмотря на общий способ передачи здесь диагностика идет по анализу крови — поскольку, повторюсь, она генерализованная.
Эксперт добавила, что сейчас есть целый арсенал серологических методов, позволяющих по сыворотке крови выявлять антитела к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типа, а также антигены. Также популярны методы исследования, позволяющие следить за элиминацией вируса во время терапии.
Анна Донец дополнила, что скрининговый метод обследования на ВИЧ — определение уровня антител к вирусу, однако наиболее чувствительный метод и наиболее ранний маркер — ПЦР на ВИЧ.
— Далее уже идут более дорогостоящие методы, которые используются только в условиях Центров СПИД или инфекционных стационаров, специализирующихся на диагностике и лечении ВИЧ-инфекции, — отмечает эксперт. — Особенностью же лечения ВИЧ является применение достаточно сложных комбинаций ретровирусных препаратов, которые пациент принимает на протяжении всей жизни.
Предотвратить лучше, чем лечить
Основным и самым эффективным методом профилактики ИППП сегодня можно считать исключение беспорядочных половых контактов, считают врачи.
— Барьерные методы профилактики — то есть презервативы — изначально были изобретены для предотвращения нежелательной беременности, а уж потом заболеваний, передающихся половым путем, — объясняет Анна Донец.
Любовь Станкевич считает, что профилактика должна быть комплексная, начиная от санпросвета.
— Нужно рассказывать молодым людям, что такое незащищенные контакты и какие опасности могут возникнуть, — пояснила она. — Важна доступность способов профилактики во время сексуальных контактов, которые защищают не только от нежелательной беременности, но и могут помочь предотвратить заражение. Ну и, конечно, раннее выявление таких инфекций — то есть регулярное периодическое обследование, не дожидаясь симптоматики. На ранней стадии справиться с такими инфекциями достаточно легко.
Среди вирусов, последствия которых представляют непосредственную угрозу жизни, Любовь Станкевич назвала также вирус папилломы человека. Он устойчиво связан с развитием рака шейки матки, рака вульвы, рака анального отверстия.
— Относительно этого возбудителя разработаны ранние методы профилактики в виде вакцинации девочек и мальчиков в возрасте до начала сексуальных контактов от заражения самыми распространенными, высокоонкогенными штаммами ВПЧ, — добавила она.
— Вакцинация от ВПЧ в настоящее время пользуется большой популярностью, — подтвердила Анна Донец. — Однако не стоит забывать, что этот метод был изначально использован и предлагался для девочек 12–15 лет, которые не живут половой жизнью.
Прямой удар
Наиболее эффективное лечение ИППП начинается с диагностики.
— Когда мы знаем точно возбудителя инфекционного процесса, когда мы его не только идентифицировали, но и определили механизмы резистентности к препаратам — эти два универсальных правила помогают вылечиться, — говорит Любовь Станкевич. — Также важно проводить контроль лечения, чтобы убедиться, что возбудитель полностью нейтрализован.
Анна Донец уточнила, что для каждой категории ИППП есть свои методы лечения: от применения антибактериальной терапии совместно с иммуностимулирующими препаратами (как правило, все ИППП иммунозависимые) — для ИППП, вызванных простейшими и бактериями, — до применения противовирусных и антиретровирусных препаратов.
Эффективность лечения также зависит и от дисциплинированности пациента, поскольку недолеченные ИППП чаще всего приводят к хронизации воспалительных процессов, бесплодию, невынашиванию беременности, а во время беременности — к инфицированию плода, отметила Анна Донец.
— В зависимости от возбудителя, последствия могут быть от просто неприятных хронических воспалительных процессов до серьезных последствий в виде пострадавшей репродуктивной системы, потери беременностей, бесплодия как у мужчин, так и у женщин, — подтвердила Любовь Станкевич. — В некоторых случаях инфекции угрожают жизни. Например, в случае развития рака шейки матки, обнаруженного на поздней стадии. Либо отсутствие лечения ВИЧ или гепатита С. Даже «банальный» сифилис может быть смертельно опасным, если его не лечить…
Больше информации
Чем больше говорить об инфекциях, передающихся половым путем, тем лучше, считает Любовь Станкевич, — и это функция медиков, в том числе.
— Предлагая различные варианты тестов, мы стимулируем вовлечение здоровых людей в своевременное обследование и акцентируем тем самым внимание на проблемах профилактики, эффективного выявления и лечения ИППП. Считаю, что рассказывать о заболеваниях, передающихся половым путем и их последствиях, а также о методах профилактики необходимо еще в школах и колледжах, — добавила Анна Донец.
Новые технологии
В сфере, которая связана с инфекциями, передающимися половым путем, продолжаются исследования. Так, недавно в СМИ появилась информация о создании препарата, который на 100% защищает от вируса иммунодефицита человека и предотвращает его размножение.
— Название препарата пока держат в тайне, однако известно, что прошли завершающие стадии испытания препарата у женщин. Выявлено, что двукратная инъекция в течение года на 100% защищает от ВИЧ, — рассказала Анна Донец. Также она отметила, что стоимость препарата достаточно велика.
Любовь Станкевич добавила, что внедрение молекулярно-генетических методов выявления инфекций значительно повысило точность и скорость диагностики, а по одному мазку можно дать результаты на 10–30 инфекций одновременно.
Также важны генетические тесты для выявления генов резистентности у микроорганизмов, чтобы предсказывать ответ на лечение антибиотиками, противовирусными препаратами. Прогресс есть во всех этих направлениях, он как раз и определяет будущее в управлении инфекциями, передающимися половым путем.