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Как один анализ помогает отличить аллергию от других болезней

С наступлением тепла у многих появляются странные реакции, внешне напоминающие аллергию: насморк, отёки, кожные высыпания. Иногда такие симптомы вызваны сменой гардероба или применением солнцезащитных средств, но раздражителем может стать любой фактор.

23 мая 2024
Как один анализ помогает отличить аллергию от других болезней
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А еще может сложиться удивительная ситуация: внешние проявления, что называется, налицо (и на лице), а тесты на аллергию ничего не показывают. В этом случае важно понять, что именно вызывает симптомы. А помогает в этом специальный маркер — эозинофильный катионный белок (ЭКБ).

Его вырабатывают эозинофилы — клетки, играющие ключевую роль в аллергических реакциях. При появлении подобной реакции в организме уровень ЭКБ в крови повышается. Точность этого маркера делает его особенно полезным, когда стандартные тесты на аллергены — такие как общий иммуноглобулин Е (IgE) — не дают точного ответа. ЭКБ обладает высокой чувствительностью и может подтвердить наличие или отсутствие аллергии даже в сложных диагностических случаях.

Анализ на ЭКБ помогает выявить наличие реакции на различные вещества, включая кремы для загара, косметику и красители в одежде. Используя его результаты, можно установить истинную причину симптомов, даже если стандартные аллергопробы оказались отрицательными, а также отличить истинную аллергию и псевдоаллергические реакции, которые могут быть связаны с проблемами внутренних органов. Отрицательный результат анализа на ЭКБ в таких случаях указывает на то, что необходимо более детальное медицинское обследование для выяснения настоящей причины.

Пройти анализ на эозинофильный катионный белок можно в любом медицинском офисе лаборатории «ЛабКвест», а узнать адрес ближайшего — на интерактивной карте.

Результат будет доступен в личном кабинете на сайте лаборатории или по электронной почте, указанной при оформлении заказа, через 3 дня после поступления биоматериала — венозной крови. А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017

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