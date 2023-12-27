Гинеколог Волкова назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

Витамин D. Он помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, кроме того, защищает организм от развития сахарного диабета, а также риска инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. Известно, что его дефицит может приводить к депрессии.

Витамин А. Отвечает за качество кожи, слизистых, поддерживает работу репродуктивной системы, защищает от мастопатии.

Витамин Е. Участвует в синтезе половых гормонов, снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращает преждевременное появление морщин.

Витамины группы В. Участвуют в энергетическом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы и эритроцитов. Важны для развития нервной системы, в том числе для работы головного мозга, снижают уровень стресса.