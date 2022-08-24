Петербургу обещают грозу: что будет, если молния ударит в человека

Изнурительная жара, аномальная для Петербурга, утомила даже тех, кто обожает жаркое лето. Горячо и в Москве — там при температуре +34 город еще и смогом заволокло. Поэтому жители столицы петербуржцам даже завидуют: тут-то в ночь на четверг, 25 августа, обещают грозу, которая хоть немного, но собьет духоту.
Однако гроза — это не только красиво, но и опасно, если не знать, как правильно себя вести. Молния вполне может ударить и в человека — это не миф, и это действительно страшно.
Бесследно не проходит
По словам врача-травматолога Дмитрия Гаркави, удар молнии очень редко заканчивается для человека без единого последствия. Самое безобидное из них — следы на коже, которые называют «Фигуры Лихтенберга» (похожи на раскинувшиеся красные перья). По словам врача, они не доставляют пострадавшему даже дискомфорта. Это, что называется, цветочки.
Если молния попадает прямо в тело, шансы выжить невелики, но они все же есть.
Врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия»
- Описано немало случаев, когда пострадавшие выживали после прямого удара — известно, что в некоторых молния била несколько раз. Гораздо менее серьезные последствия возникают при непрямом ударе, когда молния ударяет рядом с человеком, и электрический ток, распространяясь по поверхности земли (особенно если земля влажная во время дождя), «захватывает» его со значительно меньшей силой. Чем человек в целом здоровее, тем у его организма больше ресурсов, чтобы пережить такого рода инцидент, — объясняет Дмитрий Гаркави.
Чаще всего встречаются последствия средней степени тяжести. Доктор назвал 6 из них:
термические и электрические ожоги. Причем как внешних частей тела, так и внутренних органов, что намного опаснее;
потеря зрения;
паралич;
нейропатия — постоянная боль, проходящая по нервным волокнам;
хронические головные боли;
когнитивные нарушения. Например, проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Как помочь пострадавшему
- В первую очередь, нужно понять, что безопасно для вас — для человека, который спасает. Если молнии продолжают бить, не надо выбегать из укрытия и пытаться помочь другому человеку — есть риск пострадать самому, — предупреждает травматолог-ортопед.
Понять, что наступил более-менее безопасный момент, можно по временному промежутку между вспышкой молнии и ударом грома. Если он составляет 20-30 секунд — значит, гроза уже ушла далеко. Соответственно, чем промежуток меньше, тем больше вероятность, что молния может вас задеть.
Когда убедитесь, что опасность миновала, врач советует действовать следующим образом.
Подойдите к пострадавшему.
Спросите, нужна ли ему помощь. По ответу или, наоборот, молчанию вы поймете, находится ли человек в сознании.
Если человек в бессознательном состоянии, проверьте у него пульс и дыхание.
При отсутствии дыхания надо немедленно вызывать скорую (если рядом есть еще кто-то, пусть один вызывает скорую, а другой — оказывает первую медпомощь) и приступать к сердечно-легочной реанимации. Проводите 5 циклов надавливаний на грудную клетку и вдохов.
Если пострадавшей в сознании, просто как можно быстрее вызывайте скорую или, если находитесь где-то в лесу или другом удаленном месте, пытайтесь по возможности сами доставить его в больницу.
Как обращает внимание Дмитрий Гаркави, пострадавшие от молнии в любом случае нуждаются в тщательном медицинском обследовании. Без него невозможно узнать, что конкретно повреждено у человека, — даже сам пострадавший может этого не понимать.
Как правильно вести себя в грозу
Если во время сильной грозы вы сидите дома или в офисе, вам повезло. Но если она застала вас на улице, пляже или в чистом поле, здесь важно помнить несколько правил.
- Молния бьет в наиболее высокие места и объекты. Поэтому необходимо держаться как можно дальше от высоких деревьев, вышек, зданий, — напоминает наш эксперт.
Если у вас нет возможности укрыться в помещении, травматолог-ортопед советует
лечь и как можно сильнее прижаться к земле. Если вы где-то за городом, лучше всего для укрытия подойдет овраг или низина.
вопреки расхожему мнению можно прятаться в том числе и в машине — там точно безопаснее, чем под открытым небом.
не использовать электрические приборы, в том числе мобильный телефон (если вы в помещении, пользоваться телефоном можно).
Кстати
В народе существует много поверий о том, чего нельзя делать в грозу. Некоторые считают, что в грозу нельзя лететь на самолете, смотреть телевизор, принимать душ или топить печь на даче. Что из этого правда, а что — миф? Мнение эксперта по грозовым разрядам, руководителя лаборатории моделирования электрофизических процессов Энергетического института им. Кржижановского, профессора Эдуарда Базеляна читайте ЗДЕСЬ.
Одним ударом — 27 человек
Случаи с пострадавшими от удара молнии происходят регулярно. В прошлом году, например, массовая трагедия случилась в Индии — там 27 человек, игнорируя грозу, забрались на башню, чтобы сделать эффектное селфи. Молния ударила прямиком в башню — в результате 16 человек погибли, остальные успели спастись, но получили травмы.
В этом году тоже не обошлось без пострадавших.
Так, например, в Сочи в начале августа от молнии погиб 47-летний житель Уфы. Как