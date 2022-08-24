Петербургу обещают грозу: что будет, если молния ударит в человека

Изнурительная жара, аномальная для Петербурга, утомила даже тех, кто обожает жаркое лето. Горячо и в Москве — там при температуре +34 город еще и смогом заволокло. Поэтому жители столицы петербуржцам даже завидуют: тут-то в ночь на четверг, 25 августа, обещают грозу, которая хоть немного, но собьет духоту.

Однако гроза — это не только красиво, но и опасно, если не знать, как правильно себя вести. Молния вполне может ударить и в человека — это не миф, и это действительно страшно.

Бесследно не проходит

По словам врача-травматолога Дмитрия Гаркави, удар молнии очень редко заканчивается для человека без единого последствия. Самое безобидное из них — следы на коже, которые называют «Фигуры Лихтенберга» (похожи на раскинувшиеся красные перья). По словам врача, они не доставляют пострадавшему даже дискомфорта. Это, что называется, цветочки.

Если молния попадает прямо в тело, шансы выжить невелики, но они все же есть.