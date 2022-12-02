когда ребенку с ОРВИ нужна госпитализация
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По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, порой даже обычная ОРВИ становится причиной госпитализации, особенно у детей. Однако иногда родители перегибают палку. Например, одни хотят отправить своего ребенка в больницу, даже если на то нет серьезных оснований — не потому, что не любят, а просто боятся пропустить что-то плохое. В стационаре вроде как безопаснее — ребенок будет всегда под присмотром врачей. В то же время другие мамы, наоборот, недооценивают ситуацию и отказываются везти малыша в больницу — даже при тяжелом состоянии они все равно настаивают на лечении дома.

По мнению специалиста, нужна золотая середина.

Екатерина Синицына
Екатерина Синицына
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Фельдшер скорой помощи

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«И та и другая мама ведут себя неразумно, неадекватно. Потому что первая не понимает рисков стационарного лечения — внутрибольничные инфекции, болезненные процедуры, не всегда оправданные назначения, стресс для ребенка и так далее. А вторая не осознает реальной опасности и возможных последствий — привет перитонит, и уже все гораздо хуже, чем могло бы быть», — объяснила Екатерина Синицына в своем телеграм-канале.

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В каких случаях ребенку с ОРВИ действительно нужна госпитализация? Специалист назвала 5 причин, прописанных в клинических рекомендациях Союза педиатров России.

1. Если ребенок младше трех месяцев, и у него фебрильная лихорадка (выше 38 градусов). Это связано с высоким риском развития у таких детей тяжелой бактериальной инфекции. У детей старше трех месяцев фебрильная лихорадка без других патологических симптомов не считается показанием для госпитализации.

2. Если у ребенка любого возраста есть любой из следующих симптомов:

  • неспособность пить или сосать грудь;

  • сонливость или отсутствие сознания;

  • выраженная дыхательная недостаточность;

  • центральный цианоз (синюшность);

  • явления сердечной недостаточности;

  • тяжелое обезвоживание.

3. Если у ребенка сложные фебрильные судороги, которые продолжаются более 15 минут и/или повторяются более одного раза в течение 24 часов. Дети с простыми фебрильными судорогами (продолжительностью до 15 минут, однократно в течение суток), завершившимися к моменту обращения в стационар, обычно не нуждаются в госпитализации. В любом случае такого ребенка должен осмотреть врач, чтобы исключить нейроинфекцию и другие причины судорог.

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4. Если у ребенка фебрильная лихорадка и подозрение на тяжелую бактериальную инфекцию (но может быть и гипотермия — то есть пониженная температура тела), а также есть следующие сопутствующие симптомы:

  • вялость;

  • сонливость (важно адекватно оценивать такие показатели, как вялость и сонливость, потому что в некоторой степени они будут у любого больного);

  • отказ от еды и питья;

  • геморрагическая сыпь на коже;

  • рвота.

5. Если у ребенка есть дыхательная недостаточность и какие-либо из следующих симптомов:

  • кряхтящее дыхание,

  • раздувание крыльев носа при дыхании,

  • кивательные движения (движения головы, синхронизированные со вдохом),

  • частота дыхательных движений у ребенка до двух месяцев > 60 в минуту, у ребенка в возрасте 2–11 месяцев > 50 в минуту, у ребенка старше 1 года > 40 в минуту,

  • втяжение нижней части грудной клетки при дыхании,

  • насыщение крови кислородом < 92 процентов при дыхании комнатным воздухом.

Анастасия Романова