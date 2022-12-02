Когда надо ехать в больницу

В каких случаях ребенку с ОРВИ действительно нужна госпитализация? Специалист назвала 5 причин, прописанных в клинических рекомендациях Союза педиатров России.

1. Если ребенок младше трех месяцев, и у него фебрильная лихорадка (выше 38 градусов). Это связано с высоким риском развития у таких детей тяжелой бактериальной инфекции. У детей старше трех месяцев фебрильная лихорадка без других патологических симптомов не считается показанием для госпитализации.

2. Если у ребенка любого возраста есть любой из следующих симптомов:

неспособность пить или сосать грудь;

сонливость или отсутствие сознания;

выраженная дыхательная недостаточность;

центральный цианоз (синюшность);

явления сердечной недостаточности;

тяжелое обезвоживание.

3. Если у ребенка сложные фебрильные судороги, которые продолжаются более 15 минут и/или повторяются более одного раза в течение 24 часов. Дети с простыми фебрильными судорогами (продолжительностью до 15 минут, однократно в течение суток), завершившимися к моменту обращения в стационар, обычно не нуждаются в госпитализации. В любом случае такого ребенка должен осмотреть врач, чтобы исключить нейроинфекцию и другие причины судорог.