По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, порой даже обычная ОРВИ становится причиной госпитализации, особенно у детей. Однако иногда родители перегибают палку. Например, одни хотят отправить своего ребенка в больницу, даже если на то нет серьезных оснований — не потому, что не любят, а просто боятся пропустить что-то плохое. В стационаре вроде как безопаснее — ребенок будет всегда под присмотром врачей. В то же время другие мамы, наоборот, недооценивают ситуацию и отказываются везти малыша в больницу — даже при тяжелом состоянии они все равно настаивают на лечении дома.
По мнению специалиста, нужна золотая середина.
«И та и другая мама ведут себя неразумно, неадекватно. Потому что первая не понимает рисков стационарного лечения — внутрибольничные инфекции, болезненные процедуры, не всегда оправданные назначения, стресс для ребенка и так далее. А вторая не осознает реальной опасности и возможных последствий — привет перитонит, и уже все гораздо хуже, чем могло бы быть», —
Когда надо ехать в больницу
В каких случаях ребенку с ОРВИ действительно нужна госпитализация? Специалист назвала 5 причин, прописанных в клинических рекомендациях Союза педиатров России.
1. Если ребенок младше трех месяцев, и у него фебрильная лихорадка (выше 38 градусов). Это связано с высоким риском развития у таких детей тяжелой бактериальной инфекции. У детей старше трех месяцев фебрильная лихорадка без других патологических симптомов не считается показанием для госпитализации.
2. Если у ребенка любого возраста есть любой из следующих симптомов:
неспособность пить или сосать грудь;
сонливость или отсутствие сознания;
выраженная дыхательная недостаточность;
центральный цианоз (синюшность);
явления сердечной недостаточности;
тяжелое обезвоживание.
3. Если у ребенка сложные фебрильные судороги, которые продолжаются более 15 минут и/или повторяются более одного раза в течение 24 часов. Дети с простыми фебрильными судорогами (продолжительностью до 15 минут, однократно в течение суток), завершившимися к моменту обращения в стационар, обычно не нуждаются в госпитализации. В любом случае такого ребенка должен осмотреть врач, чтобы исключить нейроинфекцию и другие причины судорог.
4. Если у ребенка фебрильная лихорадка и подозрение на тяжелую бактериальную инфекцию (но может быть и гипотермия — то есть пониженная температура тела), а также есть следующие сопутствующие симптомы:
вялость;
сонливость (важно адекватно оценивать такие показатели, как вялость и сонливость, потому что в некоторой степени они будут у любого больного);
отказ от еды и питья;
геморрагическая сыпь на коже;
рвота.
5. Если у ребенка есть дыхательная недостаточность и какие-либо из следующих симптомов:
кряхтящее дыхание,
раздувание крыльев носа при дыхании,
кивательные движения (движения головы, синхронизированные со вдохом),
частота дыхательных движений у ребенка до двух месяцев > 60 в минуту, у ребенка в возрасте 2–11 месяцев > 50 в минуту, у ребенка старше 1 года > 40 в минуту,
втяжение нижней части грудной клетки при дыхании,
насыщение крови кислородом < 92 процентов при дыхании комнатным воздухом.