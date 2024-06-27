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Эндокринолог Комиссарова назвала 5 причин есть сахар, а не его заменители

Некоторые намеренно отказываются от десертов, выпечки и других продуктов, в которых содержится сахар. Однако врачи заверяют: нет хорошей и плохой еды, из всего можно извлечь пользу.

27 июня 20242
Эндокринолог Комиссарова назвала 5 причин есть сахар, а не его заменители
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Сторонники правильного питания активно призывают совсем отказаться от сахара. Вместо этого маркетологи сейчас продвигают продукты, которые содержат якобы менее вредные подсластители: стевию, ксилит, цикламат и другие. На самом деле такие добавки могут быть гораздо опаснее сахара: они способны провоцировать гипертонию, ожирение, синдром беспокойных ног и даже рак.

Что касается привычного нам белого сахара, то этот продукт действительно может навредить организму, но только если вы едите его в неограниченном количестве, уверена эндокринолог Альбина Комиссарова.

Альбина Комиссарова
Диетология, эндокринология

Эндокринолог, диетолог

«Сахар действительно может быть полезен. У него, как и у любого другого продукта, есть свои плюсы и минусы. И при правильном подходе он принесет только пользу организму», — говорит эксперт.

Чем полезен сахар

  • Быстрая энергия. В сахаре содержатся простые углеводы, они дают прилив сил, который так необходим перед или после тренировки. Поэтому, если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, можно съесть что-то сладкое.

  • Продуктивная работа мозга. Не зря во время экзаменов разрешают есть шоколадки. Сахар помогает головному мозгу работать быстрее. Безусловно, подойдут и сложные углеводы, но с шоколадом или любой другой сладостью процесс пойдет гораздо быстрее.

  • Выработка гормонов радости. Еда — это не только базовая потребность, но еще и источник удовольствия. Поэтому радуйте себя и близких сладостями, но всегда помните о норме.

  • Улучшение вкуса еды. Даже небольшая щепотка сахара в борщ, томатный соус, творожную запеканку или омлет сделает еду не пресной. Следовательно, вам будет вкуснее.

  • Разнообразие в рационе. Сахар способствует ферментации и выступает консервантом. Так мы можем есть еще больше вкусных продуктов и получать сплошную пользу.

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Какой вывод можно сделать? Во всем важен баланс, особенно в питании. Любой продукт можно назвать как плохим, так и хорошим. Поэтому соблюдайте простое правило: ешьте вкусно, разнообразно, при этом не злоупотребляя как вредной, так и полезной едой, заключила врач.

Сколько сахара съедать не вредно

Исследователи выяснили, что максимальное количество добавленного сахара в день — это 25 граммов, или около 6 чайных ложек. Столько сахара содержат эти продукты:

  • половина плитки обычной молочной шоколадки,

  • одна большая палочка «Твикс»,

  • 4 ст. л кетчупа (в среднем),

  • 200 г сладкого йогурта,

  • 3/4 стандартного батончика «Сникерс»,

  • полторы столовые ложки натурального меда,

  • 2 банки пива по 0,3 л,

  • один пончик с глазурью.

Авторы исследования также рекомендуют сократить потребление сладких напитков менее чем до одной порции (примерно от 200 до 355 мл) в неделю. Ведь именно в газировке зачастую содержится слишком много сахара — гораздо больше, чем рекомендованная дневная норма.

Автор текста:Софья Хромова
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