Эндокринолог Комиссарова назвала 5 причин есть сахар, а не его заменители

Быстрая энергия. В сахаре содержатся простые углеводы, они дают прилив сил, который так необходим перед или после тренировки. Поэтому, если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, можно съесть что-то сладкое.

Продуктивная работа мозга. Не зря во время экзаменов разрешают есть шоколадки. Сахар помогает головному мозгу работать быстрее. Безусловно, подойдут и сложные углеводы, но с шоколадом или любой другой сладостью процесс пойдет гораздо быстрее.

Выработка гормонов радости. Еда — это не только базовая потребность, но еще и источник удовольствия. Поэтому радуйте себя и близких сладостями, но всегда помните о норме.

Улучшение вкуса еды. Даже небольшая щепотка сахара в борщ, томатный соус, творожную запеканку или омлет сделает еду не пресной. Следовательно, вам будет вкуснее.