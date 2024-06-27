Эндокринолог Комиссарова назвала 5 причин есть сахар, а не его заменители

Сторонники правильного питания активно призывают совсем отказаться от сахара. Вместо этого маркетологи сейчас продвигают продукты, которые содержат якобы менее вредные подсластители: стевию, ксилит, цикламат и другие. На самом деле такие добавки могут быть гораздо опаснее сахара: они способны провоцировать гипертонию, ожирение, синдром беспокойных ног и даже рак.
Что касается привычного нам белого сахара, то этот продукт действительно может навредить организму, но только если вы едите его в неограниченном количестве, уверена эндокринолог Альбина Комиссарова.
«Сахар действительно может быть полезен. У него, как и у любого другого продукта, есть свои плюсы и минусы. И при правильном подходе он принесет только пользу организму», — говорит эксперт.
Чем полезен сахар
Быстрая энергия. В сахаре содержатся простые углеводы, они дают прилив сил, который так необходим перед или после тренировки. Поэтому, если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, можно съесть что-то сладкое.
Продуктивная работа мозга. Не зря во время экзаменов разрешают есть шоколадки. Сахар помогает головному мозгу работать быстрее. Безусловно, подойдут и сложные углеводы, но с шоколадом или любой другой сладостью процесс пойдет гораздо быстрее.
Выработка гормонов радости. Еда — это не только базовая потребность, но еще и источник удовольствия. Поэтому радуйте себя и близких сладостями, но всегда помните о норме.
Улучшение вкуса еды. Даже небольшая щепотка сахара в борщ, томатный соус, творожную запеканку или омлет сделает еду не пресной. Следовательно, вам будет вкуснее.
Разнообразие в рационе. Сахар способствует ферментации и выступает консервантом. Так мы можем есть еще больше вкусных продуктов и получать сплошную пользу.
Какой вывод можно сделать? Во всем важен баланс, особенно в питании. Любой продукт можно назвать как плохим, так и хорошим. Поэтому соблюдайте простое правило: ешьте вкусно, разнообразно, при этом не злоупотребляя как вредной, так и полезной едой, заключила врач.
Сколько сахара съедать не вредно
Исследователи выяснили, что максимальное количество добавленного сахара в день — это 25 граммов, или около 6 чайных ложек. Столько сахара содержат эти продукты:
половина плитки обычной молочной шоколадки,
одна большая палочка «Твикс»,
4 ст. л кетчупа (в среднем),
200 г сладкого йогурта,
3/4 стандартного батончика «Сникерс»,
полторы столовые ложки натурального меда,
2 банки пива по 0,3 л,
один пончик с глазурью.
Авторы исследования также рекомендуют сократить потребление сладких напитков менее чем до одной порции (примерно от 200 до 355 мл) в неделю. Ведь именно в газировке зачастую содержится слишком много сахара — гораздо больше, чем рекомендованная дневная норма.