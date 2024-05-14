Эффект подмены: эти 20 продуктов помогут быстро избавиться от лишнего веса

Обезжиренный йогурт. Этим продуктом можно заменить привычный йогурт из цельного молока. Хорошо, если в продукте не будет сладких добавок. Идеальный вариант — обезжиренный греческий йогурт, который в среднем содержит на 80 ккал меньше, чем остальные.

Горчица. Это прекрасная альтернатива майонезу. Как вариант — смешать эти два соуса. В одной столовой ложке горчицы на 70 ккал меньше, чем в такой же ложке майонеза.

Стевия. Этот подсластитель можно добавлять в кофе и чай вместо сахара. Сравните сами: в одной чайной ложке белого сахара около 15 ккал, а в ложке стевии — ноль.

Яблочное пюре. Кто бы мог подумать, что это прекрасная замена сливочному маслу! Если вы любите бутерброды по утрам, то этот вариант для вас. Просто смажьте кусочек хлеба детским яблочным пюре (его легко можно найти в любом продуктовом) и наслаждайтесь полезным блюдом.

Зелень. Свежая петрушка, кинза, укроп и другая зелень могут заменить привычные жирные соусы. Мелко порежьте, добавьте немного оливкового масла или сметаны — прекрасная заправка к мясу или птице готова.

Нежирный сыр. Здесь стоит обращать внимание на упаковку. Покупайте продукт с 2%-й жирностью — так вы поможете организму быстрее избавиться от лишнего веса.

Миндальное молоко. В одном стакане содержится 70 ккал, а в традиционном коровьем — 120 ккал. Миндальное молоко отлично подойдет для кофе, варки каш или выпечки.

Рисовые хлебцы. Это уже альтернатива привычному белому хлебу. Один такой ломтик содержит менее 100 ккал, так что смело пробуйте новые варианты бутербродов и закусок.

Яйцо без желтка. Нужно отделить белок от желтка и приготовить только первую составляющую яйца. Так вы лишите себя около 50 ккал.

Цветная капуста. Оказывается, это прекрасная альтернатива белому рису, который обычно варят к рыбе, мясу или курице. Такой гарнир и не заставит голодать, и поможет похудеть.

Свежие ягоды. Сезон уже совсем скоро, так что варенье стоит оставить до зимы. Просто разомните свежие ягоды вилкой, и полезный сладкий соус готов.

Минеральная вода. Она отлично утоляет жажду и считается прекрасной заменой калорийной сладкой газировке. Для вкуса можно добавить фрукты, лимон, ягоды или мяту.

Попкорн. Эта закуска — настоящая находка для любителей чипсов и других вредных снеков. Только представьте, в одной пачке чипсов может быть до 450 ккал, в то время как в упаковке соленого или натурального попкорна — до 150.

Бананы. Если размять банан вилкой, добавить немного молока и поставить в морозилку, то получится вкусное и полезное мороженое.

Белое мясо. Откажитесь от красного мяса в пользу куриного филе — и вкусно, и полезно.

Масло в виде спрея. Прежде чем что-то пожарить, мы щедро поливаем сковородку маслом. Вместо этого поместите его в пульверизатор и просто сделайте пару пшиков — блюдо станет менее калорийным.

Овсянка. Это полезная и сытная каша, которую стоит есть по утрам вместо готовых хлопьев.

Конфеты маленьких размеров. От сладкого отказываться необязательно. Просто покупайте не шоколадные батончики, которые содержат до 500 ккал, а маленькие конфеты из темного шоколада. Так вы не только получите пользу, но и сможете контролировать порции.

Индейка. Это мясо прекрасно заменяет жирную ветчину. Попробуйте сделать сэндвич или любую закуску с индейкой — съедите гораздо меньше калорий, зато получите много белка.