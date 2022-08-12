Дышать попой: ученые разработали метод, при котором кислород в организм попадет через кишечник
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В шутке всегда есть только доля шутки. Если раньше фраза «дышите попой» казалось абсурдной и смешной, то стараниями ученых из Японии вполне может стать реальностью. Но, конечно, с оговорками. Дышать попой так же, как и легкими, человек не сможет. Технология подразумевает несколько другой принцип.

Исследования начались не ради смеха, а для того, чтобы найти способ лечить людей с тяжелыми респираторными заболеваниями. Например, при ковиде, когда легкие поражены, кислород в организм неспособен поставить даже аппарат ИВЛ. Более того, длительная поддержка дыхания может только усугубить положение. В таком случае авторы метода предлагают делать нечто, похожее на клизму. Кислород попадает в организм через дистальный отдел кишечника (толстую кишку). Энтеральная вентиляция позволяет, например, у свиней сохранять насыщение кислородом плазмы почти 20 минут — 18,7, если быть точными.

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- На животных моделях (в экспериментах участвовали мыши и свиньи -прим. ред.) при острой гипоксии кислородосодержащая жидкость, которую наносили на дистальный отдел кишечника, улучшала оксигенацию и продлевала выживаемость, — подчеркивают ученые в медицинском журнале Cell.

Вообще, мысль «научить» человека дышать попой возникла после наблюдения за гольцами — рыбами из семейства лососевых, они используют кишечное дыхание воздухом.

- Прямая кишка млекопитающих покрыта относительно тонким слоем слизистой оболочки, геморроидальные сплетения связаны, в том числе, и с большим кругом кровообращения, — объяснил один из авторов исследования Таканори Такебе из Института исследований Токийского медицинского и стоматологического университета. — Интраанально вводимые препараты легко и быстро всасываются.

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Ученые предположили, что так же хорошо из кишечника будет всасываться и кислород, что улучшит газообмен в организме. В эксперименте на разных видах млекопитающих наилучший результат показало введение препарата EVA, разработанного на основе оксигенированного перфтордекалина (PFD) — жидкости, которая отлично собирает кислород и углекислый газ. Он биосовместим и безопасен для человека.

- Его уже используют в виде аэрозолей и жидкости для уменьшения повреждения легких у детей в случае тяжелой дыхательной недостаточности, — объяснили разработчики метода.

У мышей эффект от одной дозы сохранялся около часа, у более крупной свиньи 18,7 минуты +/- 2,3 минуты.

Дышать попой: ученые разработали метод, при котором кислород в организм попадет через кишечник
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- Искусственная респираторная поддержка играет жизненно важную роль в клиническом лечении дыхательной недостаточности, которую вызывают пневмонии или острый респираторный дистресс-синдром, — объяснили смысл своего исследования ученые. — Наиболее часто в таком случае используется механическая вентиляция легких, в качестве альтернативного подхода также помогают аппараты ЭКМО. Но все они могут вызвать тяжелые последствия от повреждения легких до кровотечений и тромбоза. Также есть опасность нехватки устройств.

Энтеральная вентиляция может стать лучшим методом респираторной поддержки на короткий период времени. Однако, пока исследования продолжаются, данных об испытании на людях ученые не опубликовали.

Алена Безменова