В шутке всегда есть только доля шутки. Если раньше фраза «дышите попой» казалось абсурдной и смешной, то стараниями ученых из Японии вполне может стать реальностью. Но, конечно, с оговорками. Дышать попой так же, как и легкими, человек не сможет. Технология подразумевает несколько другой принцип.

Исследования начались не ради смеха, а для того, чтобы найти способ лечить людей с тяжелыми респираторными заболеваниями. Например, при ковиде, когда легкие поражены, кислород в организм неспособен поставить даже аппарат ИВЛ. Более того, длительная поддержка дыхания может только усугубить положение. В таком случае авторы метода предлагают делать нечто, похожее на клизму. Кислород попадает в организм через дистальный отдел кишечника (толстую кишку). Энтеральная вентиляция позволяет, например, у свиней сохранять насыщение кислородом плазмы почти 20 минут — 18,7, если быть точными.