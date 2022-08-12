В шутке всегда есть только доля шутки. Если раньше фраза «дышите попой» казалось абсурдной и смешной, то стараниями ученых из Японии вполне может стать реальностью. Но, конечно, с оговорками. Дышать попой так же, как и легкими, человек не сможет. Технология подразумевает несколько другой принцип.
Исследования начались не ради смеха, а для того, чтобы найти способ лечить людей с тяжелыми респираторными заболеваниями. Например, при ковиде, когда легкие поражены, кислород в организм неспособен поставить даже аппарат ИВЛ. Более того, длительная поддержка дыхания может только усугубить положение. В таком случае авторы метода предлагают делать нечто, похожее на клизму. Кислород попадает в организм через дистальный отдел кишечника (толстую кишку). Энтеральная вентиляция позволяет, например, у свиней сохранять насыщение кислородом плазмы почти 20 минут — 18,7, если быть точными.
- На животных моделях (в экспериментах участвовали мыши и свиньи -прим. ред.) при острой гипоксии кислородосодержащая жидкость, которую наносили на дистальный отдел кишечника, улучшала оксигенацию и продлевала выживаемость, — подчеркивают ученые в медицинском журнале
Вообще, мысль «научить» человека дышать попой возникла после наблюдения за гольцами — рыбами из семейства лососевых, они используют кишечное дыхание воздухом.
- Прямая кишка млекопитающих покрыта относительно тонким слоем слизистой оболочки, геморроидальные сплетения связаны, в том числе, и с большим кругом кровообращения, — объяснил один из авторов исследования Таканори Такебе из Института исследований Токийского медицинского и стоматологического университета. — Интраанально вводимые препараты легко и быстро всасываются.
Ученые предположили, что так же хорошо из кишечника будет всасываться и кислород, что улучшит газообмен в организме. В эксперименте на разных видах млекопитающих наилучший результат показало введение препарата EVA, разработанного на основе оксигенированного перфтордекалина (PFD) — жидкости, которая отлично собирает кислород и углекислый газ. Он биосовместим и безопасен для человека.
- Его уже используют в виде аэрозолей и жидкости для уменьшения повреждения легких у детей в случае тяжелой дыхательной недостаточности, — объяснили разработчики метода.
У мышей эффект от одной дозы сохранялся около часа, у более крупной свиньи 18,7 минуты +/- 2,3 минуты.
- Искусственная респираторная поддержка играет жизненно важную роль в клиническом лечении дыхательной недостаточности, которую вызывают пневмонии или острый респираторный дистресс-синдром, — объяснили смысл своего исследования ученые. — Наиболее часто в таком случае используется механическая вентиляция легких, в качестве альтернативного подхода также помогают аппараты ЭКМО. Но все они могут вызвать тяжелые последствия от повреждения легких до кровотечений и тромбоза. Также есть опасность нехватки устройств.
Энтеральная вентиляция может стать лучшим методом респираторной поддержки на короткий период времени. Однако, пока исследования продолжаются, данных об испытании на людях ученые не опубликовали.