Думай о детях, не выходя из ЗАГСа: как в регионах улучшают демографию одним визитом к врачу

В середине апреля Минздрав направил в регионы
Что рекомендует Минздрав
Согласно документу, проходить обследование рекомендовано мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет.
Женщин должны осматривать в кабинетах акушера-гинеколога или женских консультациях. Сначала пациентка заполнит специальную анкету. Врачу рекомендуется провести общий и визуальный осмотр, пальпацию молочных желез, микроскопическое исследование влагалищных мазков и другие анализы.
Мужчин же должен осматривать уролог или хирург. Перед этим также необходимо заполнить специальную анкету. Врач должен провести общий и визуальный осмотр, он также может назначить УЗИ предстательной железы и органов мошонки, а также дополнительные анализы.
По итогу мужчин и женщин разделят на группы здоровья — от I до III. В первую войдут те, кто здоров, во вторую — без патологий, но с факторами риска для здоровья (ожирение, вредные привычки и т.д.), а в третью — с выявленными заболеваниями репродуктивной системы.
Всем молодоженам Ленобласти — направление к врачу
С 15 апреля с ЗАГСах Ленинградской области молодожены получают не только свидетельство о регистрации брака, но еще и специальный сертификат. По нему муж и жена могут бесплатно обследоваться в Ленинградском областном перинатальном центре в Гатчине. Это единственный вариант для жителей области, некоторым придется ехать до врача часами, но альтернативы пока нет.
Главный врач Ленинградского областного перинатального центра
«Молодоженам сертификат вручается в ЗАГСе вместе со свидетельством о браке. Выдается он всем без исключения, но, естественно, воспользоваться им можно по желанию. Особенно актуален этот сертификат для пар, которые планируют завести детей», — поясняет Николай Александрович.
Что касается сроков, то пройти обследование можно в течение года со дня выдачи сертификата.
Как записаться и каких врачей нужно посетить
Чтобы пройти обследование, мужу и жене нужно записаться в Ленинградский областной перинатальный центр. Сделать это можно по телефонам:
+7(813)-713-09-56,
+7(812)-655-81-43.
Специалист проконсультирует, поможет подобрать удобное время и ответит на все возникающие вопросы. Мужчина и женщина должны быть гражданами России, также необходимо прикрепление по полису ОМС к любой поликлинике Ленинградской области. С собой в перинатальный центр нужно взять паспорт и полис ОМС.
«Изначально схема для всех одинакова: мужчина проходит осмотр и получает консультацию у уролога, а женщина — у гинеколога. Каждого также отправят на УЗИ и анализы. Далее по показаниям: если необходимо, назначают дополнительные углубленные обследования», — поясняет Николай Коробков.
Какие обследования можно будет пройти сразу и за один день
Для женщин:
консультация и осмотр гинеколога;
консультация психолога;
микроскопическое исследование влагалищных мазков;
мазок с шейки матки на онкоцитологию;
УЗИ органов малого таза;
УЗИ молочных желез и маммография;
общий и биохимический анализы крови;
исследование крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;
электрокардиография.
Для мужчин:
консультация и осмотр уролога;
консультация психолога;
спермограмма;
УЗИ предстательной железы и мошонки;
общий и биохимический анализы крови;
исследование крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;
электрокардиография.
Далее все индивидуально: если врач выявит какие-то проблемы со здоровьем, то назначит дополнительные обследования, на которые нужно будет заново записаться.
Вот полный список обследований, которые включены в «Сертификат молодоженов»:
По итогу обследований пару проконсультирует терапевт, также выдадут паспорт здоровья с конкретными рекомендациями по планированию беременности или рекомендациями о необходимости посещения более узких специалистов, чтобы пройти лечение или углубленные обследования.
Ленинградская область — не единственный регион, в котором можно получить «Сертификат молодоженов». Например, подобная программа есть в Самарской, Сахалинской, Амурской, Липецкой областях, Чувашской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе. И это не полный список.
В Петербурге такая программа действует с 2019 года.
Как проходит обследование в Санкт-Петербурге
Главный врач Центра планирования семьи и репродукции в Петербурге
«Сертификат молодоженов» пара может получить и оформить в регистратуре Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), где и проходит бесплатное обследование.
Для оформления необходимы копия свидетельства о браке (срок действия сертификата в течение одного года со дня регистрации брака), а также наличие гражданства России с постоянной или временной пропиской в Петербурге для обоих супругов.
«Супруги смогут в течение двух визитов проверить свое репродуктивное здоровье. Можно приходить как вместе, так и по отдельности. Первый визит — выполнение ряда анализов и осмотр у профильного врача, второй — интерпретация результатов. Если все хорошо, то они могут спокойно планировать беременность. Если мы видим какие-то проблемы, то назначаем соответствующее лечение, после которого ждем их уже с контрольными анализами на третий визит», — говорит Александр Балдин.
Для женщин предусмотрена консультация у акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, анализ на определение группы крови и резус-фактора, ПЦР-диагностика на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет), исследование крови на сифилис, ВИЧ и гепатиты, антитела к вирусу краснухи. Также проведут микроскопическое исследование влагалищных мазков и онкоцитологическое исследование мазка из цервикального канала.
Будущие отцы проходят осмотр у уролога-андролога, сдают спермограмму, MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител), урогенитальный мазок. Как и женщины, мужчины сдают анализы на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококк, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа, а также кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты.
Когда ситуация достаточно серьезная, а лечение не дало должных результатов, то такие пары переводят в программу «Бесплодный брак». Акушер-гинеколог Отделения охраны репродуктивного здоровья (ООРЗ) дает направление в стационарные подразделения для оперативного вмешательства. Если и оно не приводит к долгожданной беременности, то женщин отправляют в отделение вспомогательных репродуктивных технологий для экстракорпорального оплодотворения.
Количество пар, прошедших обследование в рамках программы «Сертификат молодоженов»:
2019 год — 287,
2020 год — 1223,
2021 год — 1713,
2022 год — 2423,
2023 год — 2639.
Что россияне знают о репродуктивном здоровье
Компания «Гедеон Рихтер» и аналитический центр НАФИ провели исследование, в котором приняли участие 3 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет.
Большинство опрошенных считают, что репродуктивное здоровье — это рождение здоровых детей (так ответили 55% женщин и 45% мужчин). Второй по популярности ответ — это «зачатие ребенка естественным путем», так считают 41% женщин и 33% мужчин. Значительная доля голосов пришлась и на утверждение «состояние полного физического, умственного и социального благополучия» (35% женщин и 32% мужчин).
Только треть россиян ответили, что репродуктивное здоровье — это регулярные профилактические осмотры и консультации у врачей (36% женщин и 29% мужчин), а также современные технологии оплодотворения и лечения бесплодия (29% и 21% соответственно).
Аналитики также выяснили, что только треть опрошенных довольны своим репродуктивным здоровьем. Причем мужчины заявляли об этом чаще женщин.
К рискам, которые подрывают репродуктивное здоровье, опрошенные отнесли:
инфекции и заболевания, передающиеся половым путем (91% женщин и 87% мужчин);
вредные привычки (90% женщин и 86% мужчин),
стресс и психологические нагрузки (90% и 84% соответственно).
Большинство респондентов также считают, что для сохранения здоровья надо соблюдать правила гигиены, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, следить за весом и меньше переживать.