Думай о детях, не выходя из ЗАГСа: как в регионах улучшают демографию одним визитом к врачу

Для женщин предусмотрена консультация у акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, анализ на определение группы крови и резус-фактора, ПЦР-диагностика на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет), исследование крови на сифилис, ВИЧ и гепатиты, антитела к вирусу краснухи. Также проведут микроскопическое исследование влагалищных мазков и онкоцитологическое исследование мазка из цервикального канала.

Будущие отцы проходят осмотр у уролога-андролога, сдают спермограмму, MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител), урогенитальный мазок. Как и женщины, мужчины сдают анализы на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококк, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа, а также кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты.