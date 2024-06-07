Доктор Шишонин назвал смертельное последствие резко сниженного холестерина

Нас учат, что нужно следить за уровнем холестерина и есть меньше жирного. Высокий холестерин — едва ли не корень всех бед, особенно если это «плохой» холестерин. Однако доктор Шишонин считает, что это серьезное и очень опасное заблуждение.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»
«Холестерин — это не жир»
«В теме холестерина столько непрофессионализма, что просто диву даешься. Начнем с того, что холестерин — это вообще-то полезное вещество. Я его называю „молекулой жизни“, без него вообще ничего в организме не происходит, — рассказывает Александр Шишонин в подкасте
По словам врача, из холестерина производится большое количество гормонов, например половые гормоны. Печень делает из холестерина желчь.
«Очень печально, когда даже врачи почему-то свято верят в то, что холестерин — это жир», — говорит Шишонин. — Холестерин не плавает сам по себе в крови, его «перевозят» липопротеины. Эти липопротеины бывают высокой и низкой плотности. А есть хиломикроны — липопротеины очень-очень низкой плотности. Хиломикроны забирают холестерин из кишечника и везут его в печень. В печени холестерин распределяется по липопротеинам низкой и очень низкой плотности, которые разносят его по органам и тканям через сосуды. А все, что там не использовалось, отправляют обратно в печень.
Ученые, изучавшие этот процесс, почему-то решили, что липопротеины, которые везут холестерин из печени в сосуды, — плохие. Почему — неизвестно. Он же там нужен.
В органах производятся новые клетки, им необходим холестерин как строительный материал. Холестерин нужен и сосудам: у них же есть эндотелий, который постоянно обновляется. При этом липопротеины, которые везут излишки холестерина обратно, назвали хорошими».
Для обмена холестерина нужен белок
Доктор подчеркивает: жир к холестерину не имеет никакого отношения, это другая молекула. Поэтому отказываться от жирной пищи врач не рекомендует.
«Чтобы переносить холестерин в сосудах, нужно получать в достаточном количестве с питанием и жир, и белок, так как эти вещества входят в состав липопротеинов. Причем белковый фактор важен даже больше. Если будет мало белка, будет мало и липопротеинов высокой плотности, а их нужно очень много», — говорит Александр Шишонин.
По словам врача, основной фактор, который влияет на обмен холестерина, это недостаток протеина в рационе, особенно у людей после 50 лет — в этом возрасте белок усваивается все хуже.
«Чем старше человек, тем больше белка должно быть в пище. И здесь помогают порошки с сывороточным протеином. Это не химия. Просто, когда делали сыр из молока, остался сывороточный белок. Его высушили, и получился порошок. Это самый легкоусвояемый белок для нашего организма. Стаканчика такого коктейля в день будет достаточно», — говорит доктор.
Почему высокий холестерин — это нормально
Доктор Шишонин призывает не стремиться к идеальному уровню холестерина в крови.
«Общепринято, что норма холестерина — от 3,3 до 5,5 ммоль/л. По моему мнению, это неправильно.
Есть врачи, которые по старинке хотят, чтобы у пациента холестерин был даже ниже 3, тогда точно не будет бляшек. Но тогда у него появится онкология, потому что без холестерина не будет работать противоонкологический иммунитет. Онкологи прекрасно знают: когда холестерин низкий, значит, жди беды».
Врач объясняет, откуда появилась норма холестерина. Среди молодых людей проводили исследования и выявили, что риск сосудистых событий, то есть инфаркта, в возрасте до 40 лет сильно связан с уровнем холестерина. Высокий холестерин — значит, и риск сосудистого события будет выше.
«Потом через много лет выяснилось, что у людей старше 50 лет с холестерином от 8 и выше риск сосудистых событий даже меньше, чем у людей с низким холестерином. К сожалению, большинство врачей на местах этого не знают», — говорит Шишонин.
Более того, последующие исследования показали, что причина сосудистых событий у молодых людей не в высоком холестерине, а в сильном стрессе.
«Из-за стресса возникает спазм сосудов, что и приводит к сосудистым событиям. А холестерин ни в чем не виноват. Он не причина инфарктов, а повышается потому, что помогает организму восстановиться после стресса», — объясняет врач.
«Люди просто себя травят»
Врач приводит пример. Человек занимается любительским спортом для здоровья. Получает ежедневные физические нагрузки, сбалансированно питается, ест достаточно жира и белка. А потом анализ крови показывает, что у него холестерин 9 ммоль/л.
«Кардиолог в ужасе. Спрашивает: «Куришь? Пьешь?» Человек отвечает: «Да нет, наоборот. Спортом занимаюсь, чтобы здоровым быть». Врач говорит: «Ни в коем случае! Нельзя тебе нагружаться, у тебя холестерин растет. Не ешь жирного! И вообще это у тебя генетическое. Тебе надо себя беречь, статины пить и каждые три месяца следить за холестерином».
И этот здоровый человек превращается в идиота, который постоянно бегает сдавать анализы и смотрит, чтобы холестерин не поднимался выше 5,5», — говорит Шишонин.
По словам доктора, у спортсменов холестерин может доходить до 12-15 ммоль/л. К его повышению приводят высокие физические нагрузки, так как холестерин нужен для восстановления.
«Молодых людей травят и вгоняют в стресс. Человек все ждет, когда случится инфаркт», — считает доктор.