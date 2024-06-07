Доктор Шишонин назвал смертельное последствие резко сниженного холестерина

«Очень печально, когда даже врачи почему-то свято верят в то, что холестерин — это жир», — говорит Шишонин. — Холестерин не плавает сам по себе в крови, его «перевозят» липопротеины . Эти липопротеины бывают высокой и низкой плотности. А есть хиломикроны — липопротеины очень-очень низкой плотности. Хиломикроны забирают холестерин из кишечника и везут его в печень. В печени холестерин распределяется по липопротеинам низкой и очень низкой плотности, которые разносят его по органам и тканям через сосуды. А все, что там не использовалось, отправляют обратно в печень.