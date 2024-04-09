Дело не в вашем обаянии: почему лиса дает себя погладить и ест из рук

Как рассказала Елена Никифорова, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, самые опасные месяцы, когда лисы чаще всего заболевают бешенством, — февраль и март . В это время у них начинается гон, поэтому они агрессивны и ранят друг друга, из-за чего и происходит вспышка заболевания. Еще одна вспышка бывает обычно в декабре , когда подрастают молодые лисы, которые тоже дерутся между собой.