Дело не в вашем обаянии: почему лиса дает себя погладить и ест из рук

Лисы очень часто болеют смертельно опасным заболеванием — бешенством, которое может передаваться человеку. В основном передача вируса происходит через слюну больного животного, если на вашей коже есть ранка, — например, во время кормления. Кроме того, дикое животное может запросто и укусить.
Как рассказала Елена Никифорова, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, самые опасные месяцы, когда лисы чаще всего заболевают бешенством, — февраль и март. В это время у них начинается гон, поэтому они агрессивны и ранят друг друга, из-за чего и происходит вспышка заболевания. Еще одна вспышка бывает обычно в декабре, когда подрастают молодые лисы, которые тоже дерутся между собой.
Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Чтобы предупредить вспышки бешенства, в охотничьих хозяйствах и лесах животным заранее дают вакцину в виде брикетов на основе костного вещества. Эти брикеты пахнут пищей, привлекают животных, и они их съедают. Таким образом происходит контроль над распространением бешенства среди животных», — поясняет Елена Никифорова.
Но и в другое время есть риск встретить бешеную лису. Рыжие красавицы любят есть грызунов, от которых они тоже могут подхватить бешенство.
Как отличить больную лису от здоровой
Чтобы это сделать, необязательно приближаться к животному, достаточно просто взглянуть на него. Биолог назвала семь внешних признаков, по которым можно заподозрить бешенство у лисы:
не полностью закрывается челюсть;
повышенное слюнотечение;
высунут язык;
затуманенный взгляд;
слабость и истощение;
облезлая шкура;
больные лапы.
Кроме того, инфицированная лиса может отличаться необычным поведением — например, без причины бегать в разных направлениях или подходить близко к жилищу человека и даже идти с ним на контакт.
«Здоровое дикое животное, не имевшее опыта общения с людьми, обладая инстинктом самосохранения, никогда не пойдет на контакт с человеком. Если вы встретили лису, которая охотно приближается к вам, дает себя погладить, даже просит ласки и берет еду из ваших рук — это не результат вашего обаяния, а, скорее всего, прогрессирующее бешенство. Даже если внешних признаков заболевания, проявляющихся на поздних этапах, пока не видно», — предупреждает Елена Никифорова.
Если контакта избежать не удалось и лиса все же укусила, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Врачи проведут вам экстренную профилактику, пока не появились симптомы. По словам врачей, без лечения 100% случаев бешенства заканчивается смертью.
Кстати
Заразиться бешенством можно не только от лис. К примеру, в Петербурге самыми частыми переносчиками бешенства в местном Роспотребнадзоре называли белок, ежей и летучих мышей. Между тем ежегодно от укусов диких животных страдает несколько сотен горожан.