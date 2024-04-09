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Дело не в вашем обаянии: почему лиса дает себя погладить и ест из рук

Если при прогулке за городом вы встретите вдруг лису, не старайтесь приблизиться, погладить ее или угостить чем-то вкусненьким. Лучше обойдите. Какой бы ласковой и милой она ни казалась.

9 апреля 20241
Дело не в вашем обаянии: почему лиса дает себя погладить и ест из рук
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iStockphoto

Лисы очень часто болеют смертельно опасным заболеванием — бешенством, которое может передаваться человеку. В основном передача вируса происходит через слюну больного животного, если на вашей коже есть ранка, — например, во время кормления. Кроме того, дикое животное может запросто и укусить.

Как рассказала Елена Никифорова, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, самые опасные месяцы, когда лисы чаще всего заболевают бешенством, —  февраль и март. В это время у них начинается гон, поэтому они агрессивны и ранят друг друга, из-за чего и происходит вспышка заболевания. Еще одна вспышка бывает обычно в декабре, когда подрастают молодые лисы, которые тоже дерутся между собой.

Елена Никифорова
Биология

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Чтобы предупредить вспышки бешенства, в охотничьих хозяйствах и лесах животным заранее дают вакцину в виде брикетов на основе костного вещества. Эти брикеты пахнут пищей, привлекают животных, и они их съедают. Таким образом происходит контроль над распространением бешенства среди животных», — поясняет Елена Никифорова.

Но и в другое время есть риск встретить бешеную лису. Рыжие красавицы любят есть грызунов, от которых они тоже могут подхватить бешенство.

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Чтобы это сделать, необязательно приближаться к животному, достаточно просто взглянуть на него. Биолог назвала семь внешних признаков, по которым можно заподозрить бешенство у лисы:

  • не полностью закрывается челюсть;

  • повышенное слюнотечение;

  • высунут язык;

  • затуманенный взгляд;

  • слабость и истощение;

  • облезлая шкура;

  • больные лапы.

Кроме того, инфицированная лиса может отличаться необычным поведением — например, без причины бегать в разных направлениях или подходить близко к жилищу человека и даже идти с ним на контакт.

«Здоровое дикое животное, не имевшее опыта общения с людьми, обладая инстинктом самосохранения, никогда не пойдет на контакт с человеком. Если вы встретили лису, которая охотно приближается к вам, дает себя погладить, даже просит ласки и берет еду из ваших рук — это не результат вашего обаяния, а, скорее всего, прогрессирующее бешенство. Даже если внешних признаков заболевания, проявляющихся на поздних этапах, пока не видно», — предупреждает Елена Никифорова.

Если контакта избежать не удалось и лиса все же укусила, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Врачи проведут вам экстренную профилактику, пока не появились симптомы. По словам врачей, без лечения 100% случаев бешенства заканчивается смертью.

Кстати

Заразиться бешенством можно не только от лис. К примеру, в Петербурге самыми частыми переносчиками бешенства в местном Роспотребнадзоре называли белок, ежей и летучих мышей. Между тем ежегодно от укусов диких животных страдает несколько сотен горожан.

Автор текста:Анастасия Романова
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