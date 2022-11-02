Цвет кожи, слабость и еще 4 изменения в организме мужчины, которые указывают на рак

Мужчины «тяжело» болеют, только когда у них температура 37,2, в остальных случаях многие уверены, что недомогание пройдет самостоятельно. Поэтому есть опасность пропустить начало развития серьезных заболеваний.

Врачи предупреждают: рак простаты похож на мину замедленного действия — его бывает трудно заподозрить. А мужчины откладывают визит к специалисту, так как не готовы говорить о неудобных симптомах. Стеснение и смущение берут верх, какие-то проблемы игнорируются.

Но чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов, что болезнь поймают на ранней стадии, лечение будет не таким долгим и сложным. Это касается всех патологий, онкология — не исключение. По статистике, рак предстательной железы встречается у мужчин как пожилого, так и достаточно молодого возраста — 45-50 лет и даже младше.