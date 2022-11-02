Цвет кожи, слабость и еще 4 изменения в организме мужчины, которые указывают на рак

Мужчины «тяжело» болеют, только когда у них температура 37,2, в остальных случаях многие уверены, что недомогание пройдет самостоятельно. Поэтому есть опасность пропустить начало развития серьезных заболеваний.
Врачи предупреждают: рак простаты похож на мину замедленного действия — его бывает трудно заподозрить. А мужчины откладывают визит к специалисту, так как не готовы говорить о неудобных симптомах. Стеснение и смущение берут верх, какие-то проблемы игнорируются.
Но чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов, что болезнь поймают на ранней стадии, лечение будет не таким долгим и сложным. Это касается всех патологий, онкология — не исключение. По статистике, рак предстательной железы встречается у мужчин как пожилого, так и достаточно молодого возраста — 45-50 лет и даже младше.
Признаком рака простаты могут быть такие симптомы, как:
учащение мочеиспускания и задержка мочи;
наличие крови в моче и сперме;
боли, дискомфорт в промежности, в надлонной области, костях;
выраженная слабость;
значительное снижение веса;
серость и бледность кожных покровов.
заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Минздрава России, д. м. н., заслуженный врач РФ.
— Проявление большинства симптомов говорит о развитии запущенного опухолевого процесса. Задача онкологов выявить патологию на ранних стадиях, когда рак предстательной железы эффективно лечится. Поэтому осмотры и обследования мужчинам в возрасте от 50 лет надо проходить даже при отсутствии симптомов, а пациентам группы риска — с 45 лет, — говорит профессор Алексей Шевченко.
Кто в зоне риска
Факторами риска развития рака предстательной железы считаются:
возраст старше 50 лет;
наследственность (при наличии у близких родственников рака простаты);
чрезмерное употребление животной пищи, особенно красного мяса;
злоупотребление алкоголем, курение;
работа во вредных условиях.
Какие обследования помогут
Чтобы избежать опасной патологии, нужно регулярно проходить простые обследования. Так, если вам уже исполнилось 50 лет, то необходимо выполнять:
исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА);
1 раз в год осмотр у врача с пальпацией простаты;
1 раз в год УЗИ мочеполовой системы. По показаниям проведение КТ- или МРТ-исследования малого таза.
Эти обследования нужны, даже если у вас нет никаких тревожных симптомов, напоминают онкологи. Ведь на ранних стадиях болезнь может протекать совершенно незаметно.
Рак простаты, выявленный на ранних стадиях, на 95% излечим. На поздних стадиях шансы на излечение составляют около 35%.
Важно: при наличии у близких родственников рака предстательной железы риск развития рака простаты повышается в 2 раза. Если у вас в семье есть такая проблема, то все обследования необходимо начинать с 45 лет. А при наличии тревожных симптомов, независимо от возраста, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-урологу или онкоурологу.