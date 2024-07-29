Чудо, что она с нами: как живет девочка, родившаяся с половиной сердца

При таком диагнозе сердце не может нормально перекачивать кровь в легкие. Это приводит к недостатку кислорода в крови, а значит, страдает весь организм . Дети, рожденные с недоразвитым правым отделом сердца, имеют синий оттенок кожи, им сложно дышать, у них холодные руки и ноги. Они постоянно сонливые и уставшие, плохо питаются и малоактивны.