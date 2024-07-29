Чудо, что она с нами: как живет девочка, родившаяся с половиной сердца

Ее зовут Хоуп, что переводится на русский язык как «надежда». История этой девочки из маленького английского города Престон полностью оправдывает ее имя.
О том, что дочь родится с половиной сердца, 33-летняя Ким Стейнтон узнала на 20-й неделе беременности. Синдром гипоплазии правых отделов сердца — так назывался редкий диагноз. Если говорить простыми словами, у малышки развилась только левая сторона сердца, а правая осталась недоразвитой.
При таком диагнозе сердце не может нормально перекачивать кровь в легкие. Это приводит к недостатку кислорода в крови, а значит, страдает весь организм. Дети, рожденные с недоразвитым правым отделом сердца, имеют синий оттенок кожи, им сложно дышать, у них холодные руки и ноги. Они постоянно сонливые и уставшие, плохо питаются и малоактивны.
Ким и ее муж Лиам были в отчаянии, когда врачи сообщили о диагнозе ребенка. После родов, когда малышке было всего пять недель, хирурги провели серьезную операцию — перенаправили кровоток, чтобы левый отдел сердца взял на себя функции недоразвитой стороны.
«Мне пришлось разлучиться с сыном и мужем после рождения нашей дочери, так как мы находились в больнице в другом городе. Это было большим испытанием для всех нас», — говорит Ким.
Операция прошла хорошо, но дальнейшие методы лечения дочери вызвали у Ким недоумение.
Пока организм девочки привыкал к изменениям, врачи, чтобы улучшить кровообращение, давали ей лекарство для мужской потенции.
«Я была потрясена, когда врачи нам об этом сказали. Я никогда не думала, что что-то подобное будет использовано для ее лечения», — говорит Ким в интервью
Оказалось, что препарат для эрекции изначально был создан для снижения повышенного кровяного давления в легких. И именно в таком качестве он применяется у детей с заболеваниями сердца.
Три месяца после операции маленькая Хоуп принимала мужское лекарство от импотенции. Предполагалось, что препарат предотвратит сужение и закупорку сосудов, облегчив циркуляцию крови. Удивительно, но средство отлично сработало на ребенке. После такого серьезного хирургического вмешательства девочка восстановилась достаточно быстро.
«Глядя на Хоуп сейчас, вы бы никогда не подумали, что у нее работает только половина сердца», — говорит Ким.
В августе малышке исполнится два года. По словам ее родителей, Хоуп — счастливая маленькая девочка, которая ничем не отличается от сверстников.
«Это настоящее чудо, что она здесь, с нами», — говорит ее мама.
Случай Хоуп редкий и сложный, но еще страшнее, когда дети рождаются с неразвитой левой стороной сердца, ведь левый желудочек — главный в сердце и во всей системе кровообращения.
Данный порок считается критическим, поэтому ребенок нуждается в экстренной операции сразу после рождения. А ведь еще 15 лет назад дети с недоразвитым левым отделом сердца не подлежали операции.
Но с тех пор медицина продвинулась вперед. Один из примеров — история маленького Паши из Брянской области, которого спасли в новосибирском Центре имени академика Мешалкина.
Маме Паши говорили, что его сердце может остановиться в любую минуту. Но мальчик оказался настоящим бойцом. За пять лет ребенок перенес три сложнейшие операции, причем первую сразу после рождения.
И хотя у мальчика были проблемы с мелкой моторикой и речью, Паша жив и радует маму своей улыбкой.