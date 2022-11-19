На самом деле, многие поднимают случайно упавшую на пол еду и преспокойно кладут ее обратно в тарелку, руководствуясь принципом — быстро поднятое не считается упавшим и здоровью это не навредит. Но медики предостерегают — верить в правило 5 секунд довольно опасно. Это доказано учеными.
— Как показывают научные исследования, правило, что упавшую на пол пищу можно съесть без опасения за свое здоровье, если она пролежала на полу или другой поверхности меньше 5 секунд, не работает, —
«Правило 5 секунд» лучше заменить на другое
Ученые и врачи предупреждают, что риск заразиться пищевой инфекцией зависит от нескольких факторов — чистоты пола, от того, что именно упало и куда.
— Можно съесть яблоко после его падения на пол, но если вы его снова вымоете, — отмечают врачи. — А вот есть упавшие из тарелки спагетти, щедро политые соусом, точно не стоит.
Причем не стоит есть с пола, даже если он на первый взгляд кажется вполне чистым, отмечают эксперты. На самом деле на нем могут сохраниться болезнетворные бактерии, причем в большом количестве. Особенно если у вас в доме есть животные.
Также значение имеет напольное покрытие, на которое упала пища.
— Так, бутерброд, упавший на ковер, будет менее загрязнен из-за меньшего контакта с поверхностью, чем тот же бутерброд, упавший на ламинат, — обращают внимание эксперты.
Медики советуют в первую очередь руководствоваться исключительно здравым смыслом, решая, можно ли съесть то, что упало на пол, а ни в коем случае не подсчитывать количество секунд, которое прошло с момента падения.
— Если вы хоть немного сомневаетесь — не ешьте, — именно такое правило стоит применять вместо пресловутого пятисекундного, считают санврачи.
Излишняя гигиена вредит здоровью?
Есть распространенное мнение, что постоянно намывать полы и добиваться стерильности в доме вредно, так как это снижает сопротивляемость организма инфекциям и иммунитет — ведь он «тренируется» на разных бактериях и микробах. Но на самом деле, научных исследований, подтверждающих такие заявления, не существует.
Наоборот, доказано, что соблюдение правил гигиены дома и на кухне снижает риск заражения инфекциями, в том числе пищевыми.
— Это правда, что нашу иммунную систему нужно тренировать. Многие исследования показывают, что для этого необходим контакт с микроорганизмами (бактериями, дрожжами, грибами и т. д.), — говорят врачи. — Тем не менее требуются дополнительные научные исследования, позволяющие определить точный механизм воздействия и степень его влияния на формирование иммунной системы. Поэтому говорить о том, что мы «слишком чистые», немного преждевременно.
Эксперты обращают внимание, что не следует игнорировать правила гигиены в быту — мыть руки, обрабатывать поверхности и разделочные доски. Иначе высок риск инфекционных заболеваний.
Ранее биолог МГУ Андрей Шестаков рассказал, что к упавшей еде надо относиться как к испорченной.
— В любом случае всё, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено, — считает ученый.