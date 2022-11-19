правило пяти секунд еда с пола
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На самом деле, многие поднимают случайно упавшую на пол еду и преспокойно кладут ее обратно в тарелку, руководствуясь принципом — быстро поднятое не считается упавшим и здоровью это не навредит. Но медики предостерегают — верить в правило 5 секунд довольно опасно. Это доказано учеными.

Как показывают научные исследования, правило, что упавшую на пол пищу можно съесть без опасения за свое здоровье, если она пролежала на полу или другой поверхности меньше 5 секунд, не работает, уверены эксперты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

«Правило 5 секунд» лучше заменить на другое

Ученые и врачи предупреждают, что риск заразиться пищевой инфекцией зависит от нескольких факторов — чистоты пола, от того, что именно упало и куда.

— Можно съесть яблоко после его падения на пол, но если вы его снова вымоете, — отмечают врачи. — А вот есть упавшие из тарелки спагетти, щедро политые соусом, точно не стоит.

Причем не стоит есть с пола, даже если он на первый взгляд кажется вполне чистым, отмечают эксперты. На самом деле на нем могут сохраниться болезнетворные бактерии, причем в большом количестве. Особенно если у вас в доме есть животные.

Также значение имеет напольное покрытие, на которое упала пища.

— Так, бутерброд, упавший на ковер, будет менее загрязнен из-за меньшего контакта с поверхностью, чем тот же бутерброд, упавший на ламинат, — обращают внимание эксперты.

Медики советуют в первую очередь руководствоваться исключительно здравым смыслом, решая, можно ли съесть то, что упало на пол, а ни в коем случае не подсчитывать количество секунд, которое прошло с момента падения.

 — Если вы хоть немного сомневаетесь — не ешьте, — именно такое правило стоит применять вместо пресловутого пятисекундного, считают санврачи.

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Излишняя гигиена вредит здоровью?

Есть распространенное мнение, что постоянно намывать полы и добиваться стерильности в доме вредно, так как это снижает сопротивляемость организма инфекциям и иммунитет — ведь он «тренируется» на разных бактериях и микробах. Но на самом деле, научных исследований, подтверждающих такие заявления, не существует.

Наоборот, доказано, что соблюдение правил гигиены дома и на кухне снижает риск заражения инфекциями, в том числе пищевыми.

Это правда, что нашу иммунную систему нужно тренировать. Многие исследования показывают, что для этого необходим контакт с микроорганизмами (бактериями, дрожжами, грибами и т. д.), — говорят врачи. — Тем не менее требуются дополнительные научные исследования, позволяющие определить точный механизм воздействия и степень его влияния на формирование иммунной системы. Поэтому говорить о том, что мы «слишком чистые», немного преждевременно.

Эксперты обращают внимание, что не следует игнорировать правила гигиены в быту — мыть руки, обрабатывать поверхности и разделочные доски. Иначе высок риск инфекционных заболеваний.

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Ранее биолог МГУ Андрей Шестаков рассказал, что к упавшей еде надо относиться как к испорченной.

— В любом случае всё, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено, — считает ученый.

Анна Майская