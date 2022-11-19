На самом деле, многие поднимают случайно упавшую на пол еду и преспокойно кладут ее обратно в тарелку, руководствуясь принципом — быстро поднятое не считается упавшим и здоровью это не навредит. Но медики предостерегают — верить в правило 5 секунд довольно опасно. Это доказано учеными.

— Как показывают научные исследования, правило, что упавшую на пол пищу можно съесть без опасения за свое здоровье, если она пролежала на полу или другой поверхности меньше 5 секунд, не работает, — уверены эксперты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

«Правило 5 секунд» лучше заменить на другое

Ученые и врачи предупреждают, что риск заразиться пищевой инфекцией зависит от нескольких факторов — чистоты пола, от того, что именно упало и куда.

— Можно съесть яблоко после его падения на пол, но если вы его снова вымоете, — отмечают врачи. — А вот есть упавшие из тарелки спагетти, щедро политые соусом, точно не стоит.

Причем не стоит есть с пола, даже если он на первый взгляд кажется вполне чистым, отмечают эксперты. На самом деле на нем могут сохраниться болезнетворные бактерии, причем в большом количестве. Особенно если у вас в доме есть животные.

Также значение имеет напольное покрытие, на которое упала пища.

— Так, бутерброд, упавший на ковер, будет менее загрязнен из-за меньшего контакта с поверхностью, чем тот же бутерброд, упавший на ламинат, — обращают внимание эксперты.

Медики советуют в первую очередь руководствоваться исключительно здравым смыслом, решая, можно ли съесть то, что упало на пол, а ни в коем случае не подсчитывать количество секунд, которое прошло с момента падения.

— Если вы хоть немного сомневаетесь — не ешьте, — именно такое правило стоит применять вместо пресловутого пятисекундного, считают санврачи.