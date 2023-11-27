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Без лишних обследований: где искать доказательную медицину в Петербурге

На Петроградской стороне открылась многопрофильная клиника для детей и взрослых Atribeaute. Ее врачи придерживаются принципов доказательной медицины: решения о лечении пациентов они принимают, опираясь на наиболее надежные исследования.

27 ноября 2023
Без лишних обследований: где искать доказательную медицину в Петербурге

Клиника на Чкаловском проспекте, 50 включает в себя:

  • отделение детской стоматологии Atribeaute Kids, где детям лечат зубки бережно и в комфортной для них обстановке;

  • отделение эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врачи которой даже в очень сложных случаях помогают обрести естественную красоту улыбки;

  • отделение доказательной медицины Atribeaute MED для пациентов всех возрастов: здесь принимают педиатры и терапевты, а также узкие специалисты. Пациенты смогут пройти обследования, чек-апы и вакцинацию.

Новый медицинский центр достаточно просторный. На площади 1500 квадратных метров располагаются 25 врачебных кабинетов, стоматологическая операционная для лечения в условиях общей анестезии, стационар одного дня. В ближайшее время начнет работать вторая операционная для ЛОР-манипуляций и малой хирургии.

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Принцип работы клиники Atribeaute ― следование рекомендациям доказательной медицины. Это значит, что врачи строго придерживаются международных стандартов и протоколов, назначают пациентам только препараты и методы лечения, доказавшие свою эффективность.

«Прогрессивных, образованных, требовательных, вдумчивых пациентов становится все больше, ― говорит главный врач Atribeaute MED Альбина Юсупова. ― Безусловно, сейчас есть запрос на качественную медицинскую помощь ― мы на него отвечаем открытием Atribeaute MED».

Отдельно стоит сказать о месте, где располагается новая клиника. До революции в здании на Чкаловском, 50 располагался Дом милосердия (для реабилитации женщин сложной судьбы и их детей) с церковью св. Алексия Человека Божьего. В 1930-е здание было перестроено в цеха завода. Теперь первый этаж исторического памятника вновь посвящен заботе о детях и их родителях.

Многопрофильный медицинский центр Atribeaute MED ― третий проект Группы медицинских компаний Atribeaute. С 2011 в Петербурге работает взрослая стоматология Atribeaute Clinique (Новочеркасский проспект, 33), специализирующаяся на спасении зубов даже в самых сложных ситуациях и сложной эстетической реставрации. В 2019-м рядом была открыта бережная стоматология для детей Atribeaute Kids, дважды возглавлявшая рейтинг детских стоматологий в Петербурге*.

* По данным рейтинга, составленного изданиями «КоммерсантЪ» и «Startsmile», клиника Atribeaute Kids заняла первое место в списке детских стоматологий в 2020 и в 2021 гг. ― среди медучреждений, которым менее 3-х лет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Atribeaute.

Лицензия №Л041-01148-78/00332634 от 02.07.2019 г.

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