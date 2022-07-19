Неспокойно на Солнце было еще 15 июля. По данным НАСА, в районе области 3058 произошел корональный выброс массы — когда из короны Солнца в солнечный ветер попадает плазма и сопутствующее ей магнитное поле. Ничего хорошего эти события жителям Земли не несут.
В ближайшее время нас ожидают геомагнитные бури. Учитывая, что мощность вспышки оказалась велика, возмущения продлятся несколько дней. Пока, по данным ученых-астрономов, бури вероятны с 21 по 23 июля:
21 и 22 — мощностью 5 баллов,
23 июля — 4 балла.
Потом ситуация вернется в рамки нормы, геомагнитный фон выровняется.
Есть мнение, что в эти дни мы сможем наблюдать полярные сияния, которые могут появиться даже в средних широтах. Но это единственное положительное влияние вспышки на Солнце. Негативных последствий куда больше. В первую очередь, может пострадать самочувствие. Некоторые метеозависимые люди способны почувствовать надвигающуюся магнитную бурю за несколько дней до событий. У кого-то уже сегодня может появиться головная боль, которая к четвергу только усилится.
Поэтому так важно особенно тщательно следить за своим здоровьем, как только появляются сообщения о скором начале магнитной бури. Врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе. Полезными с профилактической точки зрения будут прогулки в парке или в лесу. Погода позволяет.
Также стоит отказаться от тяжелых блюд — жирного, жареного, переедания. В дни магнитных бурь организм и так страдает, не надо добавлять ему задачек в виде тяжести в желудке, отеков и изжоги. Тем, кто страдает от гипертонии, стоит поберечь себя. Не забывать принимать препараты, которые прописал врач. Стоит почаще измерять давление, чтобы не пропустить угрожающие состояния.
- Приближается середина одиннадцатого цикла активности Солнца, количество и частота вспышек будет только расти, — предупреждают астрономы российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
Правда, пока на июль в прогнозе больше нет магнитных бурь. Следующая, по предварительным данным, ожидается только 3 августа. Но ситуация на Солнце очень непредсказуемая, возможно, что вспышка и последующее за ним магнитное возмущение произойдет и раньше.