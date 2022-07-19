Неспокойно на Солнце было еще 15 июля. По данным НАСА, в районе области 3058 произошел корональный выброс массы — когда из короны Солнца в солнечный ветер попадает плазма и сопутствующее ей магнитное поле. Ничего хорошего эти события жителям Земли не несут.

В ближайшее время нас ожидают геомагнитные бури . Учитывая, что мощность вспышки оказалась велика, возмущения продлятся несколько дней. Пока, по данным ученых-астрономов, бури вероятны с 21 по 23 июля:

21 и 22 — мощностью 5 баллов,

23 июля — 4 балла.

Потом ситуация вернется в рамки нормы, геомагнитный фон выровняется.

Есть мнение, что в эти дни мы сможем наблюдать полярные сияния, которые могут появиться даже в средних широтах. Но это единственное положительное влияние вспышки на Солнце. Негативных последствий куда больше. В первую очередь, может пострадать самочувствие. Некоторые метеозависимые люди способны почувствовать надвигающуюся магнитную бурю за несколько дней до событий. У кого-то уже сегодня может появиться головная боль, которая к четвергу только усилится.