А вы так делаете? Названа обеденная привычка, которая грозит смертельными болезнями

Если вы обедаете, не выходя из офиса, или перекусываете в перерыве дома на удаленке, а потом снова садитесь за стол, уже за компьютерный, и продолжаете работать не поднимаясь — это серьезная ошибка, которая может стоить вам здоровья. Будет расти вес, скакать глюкоза в крови, особенно если вы едите на обед продукты с высоким гликемическим индексом. Как следствие — повышаются риски развития инсулинорезистентности, а это уже чревато диабетом второго типа, ускоренным старением, хронической усталостью и даже онкозаболеваниями.