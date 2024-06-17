Вне возраста: почему стоит выбрать RF-лифтинг для борьбы с возрастными изменениями кожи лица и тела

Микроигольчатый RF-лифтинг можно назвать инновацией в косметологии. Ткани контролируемо нагревают с помощью радиочастотной энергии (RF- от английского Radiofrequency, радиочастота). Повышение температуры в дермальном слое активирует работу фибробластов, вызывая сокращение имеющихся и синтез новых коллагеновых волокон, что приводит к уплотнению и подтяжке кожи.
Игольчатые электроды во время процедуры вводятся непосредственно в кожу. Это позволяет интенсивно прогревать глубокие ткани, не перегревая и не обжигая роговой слой. В итоге температура дермальных структур, прилегающих к кончикам игольчатых электродов, может достигать 60–80°С, что приводит к контракции (сжатию) коллагеновых волокон, вызывая мгновенный эффект лифтинга и улучшает качество кожи.
Основная функция подобной процедуры — омоложение и подтяжка кожи. Различные виды насадок и изолированными микроиглами обеспечивают разную глубину их введения для воздействия на различные слои кожи. Таким образом специалист всегда точно знает, на какой глубине происходит прогревание тканей.
Услугу предоставляют только после консультации со специалистом. Глубина погружения микроигл, мощность RF-тока и время контакта микро игольчатых электродов с кожей доктор подбирает на основе индивидуальных показаний и особенностей проблемных зон конкретного пациента. Вариабельность параметров обработки и целевое прогревание глубоких слоев кожи позволяет проходить процедуру людям с разными фототипами кожи. Процедуру можно назвать альтернативой пластической хирургии.
Для каждой процедуры используется стерильная одноразовая насадка, которая утилизируется после проведения процедуры! Запрещено повторное использование одноразовых расходных материалов. Что позволяет избежать множество нежелательных явлений.
В клинике Wellpoint с полным спектром косметологических услуг и отделением эстетики тела, за микроигольчатый RF-лифтинг отвечают высококлассные специалисты, работающие на современном экспертном оборудовании и постоянно повышающим свои знания и навыки.
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