В течение недели жюри премии при помощи экспертного совета определяли, кто выйдет в финальный этап премии «Доктор Питер — частная медицина». Пять клиник были выбраны по большинству голосов, которые отдали читатели в процессе номинирования. Еще пять клиник выбрали эксперты из числа тех, что выдвинули читатели. В итоге сформировались списки ТОП-10 в каждой из 11 номинаций. Чтобы проголосовать за них — нужно
Представляем ТОП-10 в каждой номинации (в алфавитном порядке).
Номинация «Многопрофильные клиники»
EMS
MEDSWISS
W CLINIC
XXI ВЕК
ГРАНТИ-МЕД
ДИНАСТИЯ
ЕВРОМЕД
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА
СКАНДИНАВИЯ
СМ-КЛИНИКА
Номинация «Офтальмология»
EMS
XXI ВЕК
ЗРЕНИЕ
МЕДИ
СКАНДИНАВИЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЗРЕНИЯ
ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА»
ЭКСИМЕР
Я ВИЖУ
Номинация «Стоматология»
DEGA
DENTALAB
EMS
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
КЛИНИКА ДОБРОГО СТОМАТОЛОГА
КОНФИДЕНЦИЯ
КРАСИВЫЕ ЛЮДИ
МЕДИ
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА
СТОМА
Номинация «Инструментальная диагностика»
ICLINIC
АМИ
ДОЛГОЛЕТИЕ
КАРДИОКЛИНИКА
ЛДЦ МИБС
МАРТ
МЕДИ
СКАНДИНАВИЯ
СМТ
ЦМРТ
Номинация «Лабораторная диагностика»
EXPLANA
KDL
XXI ВЕК
ГЕМОТЕСТ
ГЛОБУС МЕД
ИНВИТРО
ЛАБСТОРИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
СКАНДИНАВИЯ
ХЕЛИКС
Номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»
DEGA
FORME
SACRE
АБРИЕЛЛЬ
КЛИНИКА ПИРОГОВА
КРАСИВЫЕ ЛЮДИ
МЕДИ
МЕДСИ
РАМИ
СПИК
Номинация «Пластическая хирургия»
A3BEAUTE
FORME
MEDSWISS
АБРИЕЛЛЬ
ГРАНДМЕД
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА
КЛИНИКА ПИРОГОВА
МЕДИ
МЕДСИ
РАМИ
Номинация «Центры репродукции (клиники ЭКО)»
EUROMED IN VITRO
ICLINIC
NGC
ГЕНЕЗИС
ИСТОЧНИК
МАТЬ И ДИТЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
СКАНДИНАВИЯ
СКАНФЕРТ
ЭМБРИЛАЙФ
Номинация «Оздоровительные центры (реабилитация)»
REACLINIC
XXI ВЕК
АКВА-ДОКТОР
ДОЛГОЛНТИЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА
САНАТОРИЙ «ДЮНЫ»
СПОРТКЛИНИКА
ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО
ЦЕНТР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИЦИНЫ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
Номинация «Детские клиники»
EMS
EUROMED KIDS
LAHTA JUNIOR
MEDSWISS
XXI ВЕК
ВИРИЛИС
ДУНКАН
ОСНОВА ДЕТИ
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА
СКАНДИНАВИЯ
Номинация «Специализированные клиники»
АМД ЛАБОРАТОРИИ
ДОКТОР САН
КАРДИОКЛИНИКА
КЛИНИКА ПОЗВОНОЧНИКА ДОКТОРА РАЗУМОВСКОГО
КЛИНИКА ТКАЧЕВА ЕПИФАНОВА
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧ»
ОСТЕОСИТИ
РОДДОМ НА ФУРШТАТСКОЙ
ЦЕНТР «БЕХТЕРЕВ»
ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ «ДИНАСТИЯ»
Голосование продлится до 6 июня, а 15 июня в торжественной обстановке мы назовем победителей второй ежегодной городской премии «Доктор Питер — частная медицина».