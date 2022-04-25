Стартовало голосование за лучшие клиники в премии «Доктор Питер — частная медицина»

В течение недели жюри премии при помощи экспертного совета определяли, кто выйдет в финальный этап премии «Доктор Питер — частная медицина». Пять клиник были выбраны по большинству голосов, которые отдали читатели в процессе номинирования. Еще пять клиник выбрали эксперты из числа тех, что выдвинули читатели. В итоге сформировались списки ТОП-10 в каждой из 11 номинаций. Чтобы проголосовать за них — нужно перейти на страницу премии, авторизоваться и выбрать одного победителя в каждой номинации.

Представляем ТОП-10 в каждой номинации (в алфавитном порядке).

Номинация «Многопрофильные клиники»

  • EMS

  • MEDSWISS

  • W CLINIC

  • XXI ВЕК

  • ГРАНТИ-МЕД

  • ДИНАСТИЯ

  • ЕВРОМЕД

  • ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА

  • СКАНДИНАВИЯ

  • СМ-КЛИНИКА

Номинация «Офтальмология»

  • EMS

  • XXI ВЕК

  • ЗРЕНИЕ

  • МЕДИ

  • СКАНДИНАВИЯ

  • ТЕРРИТОРИЯ ЗРЕНИЯ

  • ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

  • ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА»

  • ЭКСИМЕР

  • Я ВИЖУ

Номинация «Стоматология»

  • DEGA

  • DENTALAB

  • EMS

  • ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА

  • КЛИНИКА ДОБРОГО СТОМАТОЛОГА

  • КОНФИДЕНЦИЯ

  • КРАСИВЫЕ ЛЮДИ

  • МЕДИ

  • ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА

  • СТОМА

Номинация «Инструментальная диагностика»

  • ICLINIC

  • АМИ

  • ДОЛГОЛЕТИЕ

  • КАРДИОКЛИНИКА

  • ЛДЦ МИБС

  • МАРТ

  • МЕДИ

  • СКАНДИНАВИЯ

  • СМТ

  • ЦМРТ

Номинация «Лабораторная диагностика»

  • EXPLANA

  • KDL

  • XXI ВЕК

  • ГЕМОТЕСТ

  • ГЛОБУС МЕД

  • ИНВИТРО

  • ЛАБСТОРИ

  • СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

  • СКАНДИНАВИЯ

  • ХЕЛИКС

Номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»

  • DEGA

  • FORME

  • SACRE

  • АБРИЕЛЛЬ

  • КЛИНИКА ПИРОГОВА

  • КРАСИВЫЕ ЛЮДИ

  • МЕДИ

  • МЕДСИ

  • РАМИ

  • СПИК

Номинация «Пластическая хирургия»

  • A3BEAUTE

  • FORME

  • MEDSWISS

  • АБРИЕЛЛЬ

  • ГРАНДМЕД

  • ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА

  • КЛИНИКА ПИРОГОВА

  • МЕДИ

  • МЕДСИ

  • РАМИ

Номинация «Центры репродукции (клиники ЭКО)»

  • EUROMED IN VITRO

  • ICLINIC

  • NGC

  • ГЕНЕЗИС

  • ИСТОЧНИК

  • МАТЬ И ДИТЯ

  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

  • СКАНДИНАВИЯ

  • СКАНФЕРТ

  • ЭМБРИЛАЙФ

Номинация «Оздоровительные центры (реабилитация)»

  • REACLINIC

  • XXI ВЕК

  • АКВА-ДОКТОР

  • ДОЛГОЛНТИЕ

  • ЛАБОРАТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ

  • МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА

  • САНАТОРИЙ «ДЮНЫ»

  • СПОРТКЛИНИКА

  • ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО

  • ЦЕНТР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИЦИНЫ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Номинация «Детские клиники»

  • EMS

  • EUROMED KIDS

  • LAHTA JUNIOR

  • MEDSWISS

  • XXI ВЕК

  • ВИРИЛИС

  • ДУНКАН

  • ОСНОВА ДЕТИ

  • ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА

  • СКАНДИНАВИЯ

Номинация «Специализированные клиники»
АМД ЛАБОРАТОРИИ

  • ДОКТОР САН

  • КАРДИОКЛИНИКА

  • КЛИНИКА ПОЗВОНОЧНИКА ДОКТОРА РАЗУМОВСКОГО

  • КЛИНИКА ТКАЧЕВА ЕПИФАНОВА

  • ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧ»

  • ОСТЕОСИТИ

  • РОДДОМ НА ФУРШТАТСКОЙ

  • ЦЕНТР «БЕХТЕРЕВ»

  • ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ «ДИНАСТИЯ»

Голосование продлится до 6 июня, а 15 июня в торжественной обстановке мы назовем победителей второй ежегодной городской премии «Доктор Питер — частная медицина».