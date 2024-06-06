Почему более 2,6 млн пациентов доверяют заботу о зрении клинике «Эксимер»?

Зрение — фактор благополучия
С проблемами зрения сегодня сталкиваются люди всех возрастов. Тотальное использование гаджетов взрослыми и детьми приводит к длительной ближней фокусировке и, как следствие, снижению качества зрения,
Зрение напрямую влияет на качество жизни. Но у современного человека часто нет времени заняться своим здоровьем.
Первоклассное качество
Чтобы соответствовать современности, клиника должна разделять ценности пациентов и хорошо понимать их потребности. «Эксимер» работает над этим с 1997 года, когда в нашей стране востребованность в качественных медицинских услугах была особенно острой. Именно тогда создатели клиники загорелись идеей сделать высококачественную офтальмологическую помощь близкой жителям любимого города. Так из первого в Санкт-Петербурге центра лазерной коррекции зрения выросла система клиник «Эксимер», работающая сегодня в пяти российских городах. В каждой клинике представлено более 500 видов медицинских услуг по 12 направлениям офтальмологии.
Один из принципов, которому специалисты «Эксимер» остаются верны: «Технологии должны работать для пациентов». Это важный фактор высокого качества медицинской помощи, надежности, безопасности, безболезненности процедур и короткого срока восстановления после хирургического лечения.
Врачи «Эксимер» первыми среди частных клиник предложили комплексный подход к диагностике зрения, внедрили практически полный спектр услуг, основанных на лазерных технологиях для коррекции зрения, в том числе,
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За годы деятельности офтальмологи «Эксимер» помогли улучшить качество зрения и стать счастливее более 2,6 млн пациентов.
Преемственность
Главная сила и достояние «Эксимер» — врачебный коллектив клиники. Среди ведущих специалистов есть ученики и коллеги выдающегося офтальмохирурга Святослава Федорова. Они продолжают его дело и сохраняют лучшие традиции российского здравоохранения прошлых лет. Благодаря системе наставничества молодые специалисты имеют возможность повышать квалификацию в атмосфере взаимопомощи и коллегиальности. В клинике работают несколько медицинских династий. Поэтому многие пациенты приводят сюда своих детей и внуков, доверяя опыту, накопленному клиникой.
Забота
Специалисты «Эксимер» используют передовые системы контроля состояния пациента во время вмешательства. Операционные залы клиники соответствуют мировым стандартам стерильности, в том числе, к качеству воздуха. В составе операционной бригады обязательно работает инженер, отвечающий за бесперебойную исправную работу оборудования.
Многолетнее сотрудничество клиники с ведущими мировыми поставщиками и специальные складские программы позволяют предоставить пациентам интраокулярные линзы, расходные материалы для микрохирургии и средства оптической коррекции буквально на следующий день после обращения.
Развитие
Развитие — кредо клиники «Эксимер». Здесь регулярно обновляется оборудование, врачи участвуют в научных конференциях и саммитах, расширяются услуги, внедряются передовые способы лечения. Один из свежих примеров — освоение ведущими специалистами клиники инновационной технологии лечения глаукомы, разработанной японской компанией. Операция с применением минимально инвазивного шунта впервые в России была проведена в клинике
Кроме того, система клиник становится территориально ближе к пациентам. Осенью 2024 года появится уже третий адрес клиники в Петербурге в одном из самых густонаселенных районов — Московском.
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Адреса клиник:
191023, Россия, г. Санкт-Петербург,
Апраксин переулок, д. 6;
Коломяжский пр., д.15, к.2
Телефон: 8 (812) 325-55-35
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