Ответы на важные вопросы. Что нужно знать о лазерной коррекции зрения?

«Один из самых частых вопросов, который я слышу на консультации „Могу ли я ослепнуть во время операции?“ Бояться этого не стоит, поскольку непосредственно перед операцией врачи досконально изучают анамнез и состояние глаз во время диагностического обследования. Определяется острота зрения, внтуриглазное давление, сканируется роговица: оценивается профиль, толщина, осматриваются все отделы глаза. В случае, если во время диагностики обнаруживаются даже минимальные риски — операция не проводится».
Можно ли моргнуть во время операции?
Даже если очень хочется, эта возможность исключена. Перед началом процедуры пациенту закапывают обезболивающие капли (так что больно точно не будет) и устанавливают фиксатор для век, который не позволяет моргнуть или закрыть глаз. Во время операции положение глаза фиксируется специальным вакуумным кольцом. В сам лазер также встроена высокоточная система — Eye-tracking (ай-трекинг-«отслеживатель глаза» (англ.) — технология, позволяющая определить направление взгляда человека), которая при изменении положения глаза сразу же корректирует работу лазера.
Летать на самолете, заниматься спортом – какие есть ограничения после коррекции?
Операция не накладывает длительных ограничений на привычную жизнь пациента. После высокотехнологичной лазерной коррекции зрения уже на следующий день можно читать, работать за компьютером и даже водить автомобиль. Восстановление после операции длится всего лишь несколько часов. А через день допустимы танцы и легкие спортивные нагрузки – но, конечно, нужно предварительно проконсультироваться с врачом.
Можно ли делать коррекцию зрения до беременности?
Процесс родов никак не влияет на результат проведенной коррекции. При планировании того или иного процесса стоит придерживаться определенных сроков. Так после проведения операции по коррекции зрения рекомендуется планировать беременность не раньше, чем через полгода, а задуматься о коррекции стоит после завершения грудного вскармливания и восстановления цикла. Это связано с нестабильным гормональным фоном в этот период и общим состоянием организма, что может сказаться на результате операции.
Можно ли проводить коррекцию зрения после 40 лет?
Если по результатам диагностического обследования врач не видит противопоказаний для операции, то ее смело можно проводить. Однако стоит иметь в виду, мышцы глаза и хрусталик функционируют иначе, постепенно развивается пресбиопия (возрастная дальнозоркость), поэтому выполнение коррекции в этом возрасте и старше сопряжено с изменениями зрения вблизи. Это не препятствует проведению лазерной коррекции, но обязательно обсуждается с пациентом.
Какую методику выбрать?
Коррекция
На сегодня, малоинвазивная процедура коррекции CLEAR относится к наиболее прогрессивным, позволяя не формировать лоскут вообще и отказаться от применения лазера предыдущего поколения.
В толще роговицы луч фемтосекундного лазера формирует тонкий диск, который называется лентикулой. Затем тем же лазером создается микродоступ, порядка 2 мм, через который лентикула удаляется. Соответственно, меняется форма роговицы, в случае близорукости она становится более плоской, и качество зрения улучшается. В большинстве случаев острота зрения достаточно высока уже на следующий день и в дальнейшем достигает своего максимума.
Послеоперационный период после таких вмешательств более комфортен для пациента - можно спать в привычной позе, умываться без боязни свести на нет результат операции. Даже если инстинктивно потереть оперированный глаз, ничего не случится. В процессе восстановления не запрещаются контактные виды спорта (как и любые другие). Эта технология является оптимальным выбором для активных молодых людей, родителей маленьких детей и владельцев домашних животных (когда возможны случайные травмы).
Еще один вариант операции предполагает создание роговичного лоскута (механическим кератомом или с помощью фемтосекундного лазера соответственно). Это достаточно щадящая процедура, также комфортная для пациента.
Врач на консультации порекомендует пациенту оптимальный метод коррекции, который показан именно в его ситуации, и позволит добиться наилучшего результата.
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