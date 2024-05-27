Медицина «как для себя»: итоги первых 10 лет сети клиник «Династия»

В 2024 году сети клиник «Династия» исполнилось 10 лет. Самое время подвести итоги и обсудить перспективы развития. Как коллективу Династии удалось воплотить мечты о гуманной и качественной медицине и найти баланс между коммерческим успехом и этическими принципами? Поговорили об этом с генеральным директором, потомственным врачом-психиатром, к.м.н. Галиной Поляковой.
С чего начиналась история сети клиник «Династия»?
Отправной точкой стала наша мечта о «правильной» медицине, медицине «как для себя». О чём это? О человечности, широком взгляде на пациента и его проблему, о вдумчивых и образованных специалистах. Первоначально это относилось только к сфере психического здоровья. Именно в ней на тот момент практически не было альтернатив государственной медицине, а часть пациентов страдали от стигматизации и «суровых» условий оказания помощи.
Получилось ли у вас исполнить эту мечту?
Нам удалось собрать уникальную команду специалистов для взрослых и детей. Это психиатры, психотерапевты и психологи, работающие в разных направлениях и со всеми вариантами нарушений, соблюдая этические принципы и опираясь на современные знания.
Мы создали место, где нет деления на пациентов с психологическими проблемами и других — условно здоровых. Место, куда не страшно обращаться, и можно быть уверенным в компетентности доктора.
Также мы открыли психоневрологический стационар и помогли сотням пациентов получить помощь на качественно ином уровне и в комфортных условиях.
И это только часть реализации мечты.
Сегодня
Поделитесь вашими планами на ближайшие годы.
Мы активно развиваем центр амбулаторной хирургии. Уже сейчас можем оказать хирургическую помощь при флебологических заболеваниях, патологии ЛОР-органов, проктологических проблемах, в рамках кистевой хирургии.
Психиатрия, психотерапия – то, что мы всегда будем развивать и расширять.
Сейчас наше приоритетное направление – совершенствование системы контроля качества помощи: не на бумаге, а по сути.
Как изменилась частная медицина в Петербурге за 10 лет?
Значительно поднялась планка качества оказания медицинской помощи, изменилось понятие о сервисе. Многие поняли, что это не только отсутствие хамства. Без реальной заинтересованности в судьбе пациента медицинский бизнес не выживет. Выросло доверие к частной медицине и у врачей, и у пациентов. Она стала благороднее, прозрачнее, организованнее.
Подводя итоги 10 лет развития Династии, какие три повода для гордости вы можете выделить?
Во-первых, мы никогда не придерживались среднего чека, не ставили плана продаж нашим докторам. Во-вторых, не писали отзывов за пациентов. В-третьих, не задерживали зарплату сотрудникам.
Какими принципами вы руководствуетесь при отборе врачей в команду?
Несмотря на везде обсуждаемый кадровый голод, мы очень щепетильно относимся к подбору
Сначала оцениваем, насколько совпадаем в понимании, зачем мы нужны пациенту, а далее определяем уровень профессиональных знаний. Руководитель направления задаёт вопросы по основным темам, выявляет умение видеть проблему комплексно. Мы обсуждаем с кандидатом, каких принципов он придерживается при взаимодействии с коллегами.
Обязательно оцениваем уровень коммуникативных навыков: умеет ли доктор слушать, слышать и проявлять эмпатию, как может объяснить сложные процессы простым языком, готов ли к обратной связи и непрерывному обучению.
Какова роль пациентов в улучшении работы вашей сети?
Частная медицина тем и хороша, что пациент, «голосуя» рублем, создаёт естественную конкуренцию. И если ты не развиваешься — выбываешь. Будучи в этом соревновании, стремишься повышать уровень сотрудников, оснащать центр современным оборудованием, ведь хорошие сотрудники не придут на плохое оборудование.
Как вы работаете с отзывами?
Обработкой обратной связи занимается отдел контроля качества, ни один
Какие принципы и ценности лежат в основе вашей работы?
Когда-то мы сформулировали для себя базовый ориентир: «Династия – место, где сотрудникам хочется работать, а пациентам – лечиться».
Я уверена, что только в этом балансе можно строить настоящую медицину. В центре нашей системы человек, его достоинство и равное право на уважение, честность во взаимодействии, ответственность, деликатность, высокий уровень профессионализма.
Квинтэссенция этого сформулирована в нашей миссии —