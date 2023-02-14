«Доктор Питер» назовет лучших врачей государственных клиник Петербурга

В феврале и марте 2023 года руководители государственных клиник, ректоры медицинских вузов, врачи, профильные чиновники и представители страховых медицинских организаций получат анкеты, где нужно будет ответить всего на один вопрос: «Какого врача вы бы назвали «врачом года»?

Каждый эксперт сможет назвать по пять врачей любой специализации, работающих в государственных медицинских учреждениях Петербурга, а также объяснить, чем он руководствовался при выборе. В прошлом году было разослано более 300 анкет, названо более 100 медиков разных специализаций, и те, кого упомянули большее число раз, — получили заслуженные награды.

В апреле все присланные за два месяца анкеты будут обработаны — и по итогам мы определим лучших врачей и медицинские учреждения города, которых мы обязательно наградим, и напишем о победителях на портале «Доктор Питер».

По традиции, планируется наградить и «команды спасения» — тех врачей, которые благодаря совместной работе смогли помочь пациентам в сложных и необычных ситуациях.

С прошлого года премия «Доктор Питер — государственная медицина», сохранив свою профессиональную направленность, стала чуть более народной — благодаря читательскому голосованию «Спасибо, доктор». Мы планируем, что в этом году благодарные пациенты также назовут лучших педиатра и терапевта, — о старте голосования будет объявлено дополнительно.

История премии «Доктор Питер — государственная медицина» началась еще в 2009 году, когда впервые профессиональному сообществу предложили назвать лучшие медучреждения города, и в соответствии с их выбором в течение нескольких сезонов составлялся «Рейтинг госклиник Петербурга» . С тех пор премия стала более персональной, но главное осталось неизменным — мы по-прежнему уважаем мнение профессионалов и хотим познакомить с ним наших читателей. О ходе премии «Доктор Питер — государственная медицина» и ее результатах читайте на нашем портале.



