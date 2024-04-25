В ТОП-10 в каждой номинации попали частные клиники, которые чаще всего называли читатели на первом этапе — номинировании. Оно проходило с 18 марта по 15 апреля 2024 года. При этом учитывалось, насколько деятельность клиники действительно соответствует номинации. Если вы не увидели каких-то знакомых названий в списке для голосования, то причины две: во-первых, в Петербурге действительно очень много частных медучреждений, и во всех номинациях была действительно жесткая конкуренция, иногда 10 и 11 место отделяли буквально несколько голосов, а, во-вторых, возможно, вы не слишком постарались, выдвигая свою клинику в число номинантов и не рассказали о премии своим друзьям, знакомым, пациентам (если вы врач).