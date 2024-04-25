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Десять номинаций — десять победителей: дело за голосами

Четвертая городская премия «Доктор Питер — частная медицина» в самом разгаре. Объясняем, как проходит голосование и кто в нем победит.

25 апреля 2024
Десять номинаций — десять победителей: дело за голосами
Источник:

Istockphoto.com/Oksana Sazhnieva

Сколько продлится голосование?

Третий этап премии «Доктор Питер — частная медицина» стартовал 22 апреля и продлится до 16 июня, это означает, что почти два месяца можно пополнить «копилку» голосов каждого из кандидатов на победу.

Кто попал в «десятку»? Почему я там не вижу свою любимую клинику?

В ТОП-10 в каждой номинации попали частные клиники, которые чаще всего называли читатели на первом этапе — номинировании. Оно проходило с 18 марта по 15 апреля 2024 года. При этом учитывалось, насколько деятельность клиники действительно соответствует номинации. Если вы не увидели каких-то знакомых названий в списке для голосования, то причины две: во-первых, в Петербурге действительно очень много частных медучреждений, и во всех номинациях была действительно жесткая конкуренция, иногда 10 и 11 место отделяли буквально несколько голосов, а, во-вторых, возможно, вы не слишком постарались, выдвигая свою клинику в число номинантов и не рассказали о премии своим друзьям, знакомым, пациентам (если вы врач).

Можно ли проголосовать несколько раз?

Нет — именно для этого нужна авторизация на сайте. Таким образом мы хотим добиться объективности и избежать накрутки голосов.

Кто станет победителем премии?

Тот, кто наберет больше всего голосов читателей. Поэтому заходите на сайт премии и голосуйте!

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