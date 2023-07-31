Вовсе не шоколад: два верных средства, которые заставят ваш мозг работать

Есть мнение, что для нашего мозга лучший подарок — глюкоза, однако на самом деле это не так. Сахар действительно дает энергию, однако при этом глюкоза может навредить сосудам. Дело в том, что повышенный уровень глюкозы в крови — один из основных факторов повреждения внутреннего эпителия сосудов. Эти повреждения провоцируют проступания волокон коллагена, которые запускают процесс свертывания крови. В попытке защититься организм пытается закрыть все «просветы» холестерином — так и образуются холестериновые бляшки. Старческое слабоумие некоторые врачи даже называют «диабетом третьего типа».