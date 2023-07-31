Вовсе не шоколад: два верных средства, которые заставят ваш мозг работать

У каждого в жизни бывают моменты, когда приходится особенно интенсивно поработать головой. Например, это могут быть экзамены или трудные проекты на работе.
Один из способов поддержать свой организм и укрепить когнитивные функции — грамотный подбор продуктов. Что нужно есть тем, кто хочет быстро соображать и хорошо усваивать новые навыки? Объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Лариса Баранчугова.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Есть мнение, что для нашего мозга лучший подарок — глюкоза, однако на самом деле это не так. Сахар действительно дает энергию, однако при этом глюкоза может навредить сосудам. Дело в том, что повышенный уровень глюкозы в крови — один из основных факторов повреждения внутреннего эпителия сосудов. Эти повреждения провоцируют проступания волокон коллагена, которые запускают процесс свертывания крови. В попытке защититься организм пытается закрыть все «просветы» холестерином — так и образуются холестериновые бляшки. Старческое слабоумие некоторые врачи даже называют «диабетом третьего типа».
Что тогда действительно стоит есть, чтобы поддержать мозг? Этот орган на 60% состоит из фосфолипидов, то есть жиров. А еще в его тканях довольно много воды. Так что для сообразительности и крепкой памяти вам нужны именно эти два компонента.
Сколько нужно пить для нормального самочувствия? Тут все индивидуально, примерную норму можно рассчитать по формуле 30 мл на 1 кг веса. Важно помнить, что в это количество не входят чай, кофе, сок и другие напитки, нужна именно обычная чистая вода.
Что касается жиров, то тут предпочтительнее выбирать животные. Например, их можно найти в привычном сливочном масле. Еще один хороший вариант — свиное сало, достаточно съедать за день около 30 граммов. Если говорить о растительных вариантах, то тут нужно выбирать нерафинированные продукты холодного отжима — подойдет оливковое, подсолнечное или кокосовое масло.
Кроме того, стоит добавить в свой рацион жирную рыбу, в ней много омеги-3. Главное — не сочетать ее с хлебом, иначе есть риск набрать лишние килограммы. Дело в том, что в хлебе много углеводов, а сочетание углеводов и жиров может стать губительным для фигуры.