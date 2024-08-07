Вот что сделает с вашим организмом недосып: раскрыты 6 болезней тех, кто не соблюдает режим

Современный человек часто пренебрегает сном в пользу чего-то, как ему кажется, более важного. Мы не спим, когда готовимся к экзаменам, можем недосыпать из-за проекта на работе, а порой ложимся поздней ночью просто из-за желания посмотреть еще одну серию любимого сериала.
Однако врачи не устают повторять: сон важен и, если плохо спать длительное время, последствия не заставят себя ждать. Подробнее об этом в своем
Что говорят ученые
Врач ссылается на исследование, опубликованное в журнале
Эксперимент продолжался 4 года. В итоге ученые заметили связь между тем, насколько хорошо человек спит, и риском развития ряда болезней.
Частый и нерегулярный сон повысил вероятность появления тревожного расстройства, депрессии, гипертонии, ожирения и гиперлипидемии.
Также авторы работы заметили связь между дефицитом сна и артериальной гипертензией, тяжелым депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством.
Врачи и до этого знали, что плохой сон может привести к преждевременному старению и лишним килограммам.
Если каждый день засыпать позже 23 часов и спать либо сильно больше, либо сильно меньше положенных 8 часов, можно заметно навредить своему здоровью. Внешний вид человека с недосыпом тоже испортится.
Как наладить сон
Бывает, что определенные события выбивают нас из привычного режима сна. Это могут быть продолжительные праздники, отпуск, во время которого так не хотелось вставать по будильнику, или что-то еще.
Врачи говорят, что одно из главных правил хорошего сна — засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день. И если это правило нарушать даже пару дней, то вернуться к старым здоровым привычкам может быть не так просто.
Сомнолог София Черкасова назвала несколько хитростей, которые помогут восстановить режим.
Вот что можно сделать утром.
Начните день с простой зарядки — уделите упражнениям хотя бы 5 минут.
Не пропускайте завтрак.
Если чувствуете себя сонным, взбодритесь с помощью кофе или крепкого чая.
Если есть возможность, идите на работу пешком.
А вот эти привычки хорошо сработают вечером.
Не пить и не есть ничего с кофеином в составе после 14 часов.
Не берите по возможности работу домой, завершайте все дела вовремя.
За 3-4 часа до сна избегайте источников яркого света.
Ужинайте за 3-4 часа до отхода ко сну.
Не планируйте активные тренировки в последние 2 часа перед сном.
За час до сна отложите гаджеты.