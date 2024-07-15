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Включаем логику: эту задачку могут решить только очень сообразительные. А у вас получится?

Решение логических задачек полезно не только для здоровья мозга. Специалисты говорят, что с их помощью можно снизить уровень тревожности. А это сейчас многим не помешало бы.

15 июля 20246
тест-картинка, психология
Источник:

iStockphoto

Есть много разных способов держать свой мозг в тонусе и снизить риски возрастной деменции. Начиная от решения головоломок, кроссвордов, заучивания стихов и заканчивая изучением иностранных языков, освоением новых навыков и профессий.

Логические задачки тоже отличный вариант, чтобы активизировать свой мыслительный аппарат. Кстати, у них есть и еще один неочевидный плюс. Как рассказала Дарья Пойманова, специалист по развитию мозга, они помогают снизить тревожность.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

«Выполнение любой целенаправленной деятельности, требующей фокусировки, формирует доминанту возбуждения в коре больших полушарий. Это ведет к снижению активности других зон мозга, нескоординированное и хаотичное возбуждение которых и вызывает у нас чувство тревоги», — пояснила Дарья Пойманова.

Специалист предлагает решить одну из таких задачек на логику.

Важно: не нажимайте на картинку — на обратной стороне карточки вы найдете ответ к этой задачке.

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Для тренировки мозга на нашем сайте есть и другие упражнения и задания. Например, попробуйте решить эту задачку для ума или пройти этот тест для школьников из советского прошлого.

Автор текста:Анастасия Романова
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