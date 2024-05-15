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В ВОЗ выяснили, что чаще всего убивает людей в возрасте от 30 до 79 лет

Новый доклад ВОЗ подтверждает: в Европе мало знают о том, что чаще всего убивает работоспособных людей. Объясняем, почему под ударом мужчины и любители досаливать еду.

15 мая 20243
врач, воз, гипертония
Источник:

iStockphoto

Эксперты ВОЗ назвали ошеломляющие цифры в своем новом докладе. Оказывается, почти каждый третий взрослый в Европе (речь не о Евросоюзе, а о Европе как части света) страдает от гипертонии. Причиной тому — склонность есть слишком много соленой пищи, в основном уличной еды и ультраобработанных продуктов. Вот некоторые тезисы из доклада ВОЗ.

Тревожная статистика

  • Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная причина инвалидности и преждевременной смертности в Европе. Речь про 10 000 смертей каждый день.

  • Мужчины в Европе почти в 2,5 раза чаще умирают от ССЗ, чем женщины.

  • В Европейском регионе самый высокий уровень распространенности повышенного артериального давления в мире.

  • Вероятность умереть в молодом возрасте (30-69 лет) от сердечно-сосудистых заболеваний почти в пять раз выше в Восточной Европе и Центральной Азии по сравнению с Западной Европой.

  • Высокое давление — ведущий фактор риска смерти и инвалидности в Европе.

  • В 51 из 53 стран Европейского региона среднесуточное потребление соли превышает рекомендованный ВОЗ максимальный уровень в 5 г (около одной чайной ложки) в день.

  • Сокращение потребления соли на 25% может спасти около 900 000 жизней от ССЗ к 2030 году.

«Четыре миллиона — это число смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями каждый год, в первую очередь среди мужчин, особенно в восточной части нашего региона. Это ошеломляющая цифра, — сказал д-р Ханс Анри П. Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. — Это факты, но это то, что мы можем изменить».

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Не запретить, но ограничить

В ВОЗ предлагают ввести обязательную политику по сокращению потребления соли.

  • Ограничивать количество соли в привычных и популярных продуктах как на уровне производства, так и в готовых блюдах в кафе и ресторанах.

  • Писать на этикетках про вред избытка соли в рационе.

  • Рассказывать общественности о важности изменения пищевого поведения с целью сокращения потребления соли.

  • Постоянно говорить об опасности гипертонии и ее коварстве. Обычно она не имеет симптомов, но если давление не контролировать, то последствия для организма разрушительны — сердечные приступы и инсульты.

Автор текста:Анна Майская
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