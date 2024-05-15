В ВОЗ выяснили, что чаще всего убивает людей в возрасте от 30 до 79 лет

Эксперты ВОЗ назвали ошеломляющие цифры в своем новом докладе. Оказывается, почти каждый третий взрослый в Европе (речь не о Евросоюзе, а о Европе как части света) страдает от гипертонии. Причиной тому — склонность есть слишком много соленой пищи, в основном уличной еды и ультраобработанных продуктов. Вот некоторые тезисы из доклада ВОЗ.
Тревожная статистика
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная причина инвалидности и преждевременной смертности в Европе. Речь про 10 000 смертей каждый день.
Мужчины в Европе почти в 2,5 раза чаще умирают от ССЗ, чем женщины.
В Европейском регионе самый высокий уровень распространенности повышенного артериального давления в мире.
Вероятность умереть в молодом возрасте (30-69 лет) от сердечно-сосудистых заболеваний почти в пять раз выше в Восточной Европе и Центральной Азии по сравнению с Западной Европой.
Высокое давление — ведущий фактор риска смерти и инвалидности в Европе.
В 51 из 53 стран Европейского региона среднесуточное потребление соли превышает рекомендованный ВОЗ максимальный уровень в 5 г (около одной чайной ложки) в день.
Сокращение потребления соли на 25% может спасти около 900 000 жизней от ССЗ к 2030 году.
«Четыре миллиона — это число смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями каждый год, в первую очередь среди мужчин, особенно в восточной части нашего региона. Это ошеломляющая цифра, — сказал д-р Ханс Анри П. Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. — Это факты, но это то, что мы можем изменить».
Не запретить, но ограничить
В ВОЗ предлагают ввести обязательную политику по сокращению потребления соли.
Ограничивать количество соли в привычных и популярных продуктах как на уровне производства, так и в готовых блюдах в кафе и ресторанах.
Писать на этикетках про вред избытка соли в рационе.
Рассказывать общественности о важности изменения пищевого поведения с целью сокращения потребления соли.
Постоянно говорить об опасности гипертонии и ее коварстве. Обычно она не имеет симптомов, но если давление не контролировать, то последствия для организма разрушительны — сердечные приступы и инсульты.