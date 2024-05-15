В ВОЗ выяснили, что чаще всего убивает людей в возрасте от 30 до 79 лет

Эксперты ВОЗ назвали ошеломляющие цифры в своем новом докладе. Оказывается, почти каждый третий взрослый в Европе (речь не о Евросоюзе, а о Европе как части света) страдает от гипертонии. Причиной тому — склонность есть слишком много соленой пищи, в основном уличной еды и ультраобработанных продуктов. Вот некоторые тезисы из доклада ВОЗ.