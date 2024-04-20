В Университете Лимерика выяснили, чего вам не хватает, если часто бывает скучно

А вам часто бывает скучно? Или, может, вы постоянно ощущаете отсутствие смысла в том, что вы делаете каждый день? Ученые из Университета Лимерика в Ирландии взялись за изучение причин этого состояния. Исследование было опубликовано в журнале Motivation and Emotion.
Скука — это отсутствие смысла
Скука — это состояние, когда человек теряет интерес к тому, чем занимается, — как к повседневным делам, так и к занятиям для развлечения. Считается, что причина появления скуки чаще всего монотонность и рутина, отсутствие стимуляции, целей и мотивации или даже одиночество, когда нет компании и друзей. Скука при этом негативное чувство, оно вызывает беспокойство, неудовлетворенность, желание перемен.
Исследователи из Ирландии выяснили, что людям, которые часто испытывают состояние скуки, остро не хватает благодарности в жизни, то есть признания и принятия того, что ценно и значимо. Это чувство потенциально может смягчить ощущение скуки, сместив фокус с того, чего не хватает, на то, что присутствует и позитивно.
«Скука сигнализирует об отсутствии смысла. Благодарность способствует ощущению смысла жизни. Соответственно, благодарность, порождая смысл, защищает от скуки», — говорится в исследовании,
Благодарность — это ресурс
В рамках исследования было проведено пять экспериментов, участие в которых приняли несколько сотен человек. Им задавали вопросы об уровне их скуки, благодарности и смысле жизни. Результаты показали очень сильную отрицательную связь между благодарностью и скукой.
«Люди, чувствующие большую благодарность, как правило, гораздо реже скучают, — отмечают ученые. — Также такие люди склонны ощущать больше смысла в жизни».
Благодарность — это ресурс, который может уменьшить скуку, увеличивая наше восприятие смысла жизни, как ситуативного, так и глобального, резюмируют ученые.
«Исследование подтверждает растущие данные о том, что источники смысла могут защитить от скуки», — заключили авторы исследования.
Ранее ученые выяснили, что скука на работе может вызывать самый настоящий стресс. И совсем не такой, какой испытывают трудоголики. Стресс от скуки во время ежедневной трудовой деятельности характерен для тех, кто давно работает на одной и той же позиции. Как правило, такой стресс характерен для административных работников и работников сервисных служб.