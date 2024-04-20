В Университете Лимерика выяснили, чего вам не хватает, если часто бывает скучно

Скука — это состояние, когда человек теряет интерес к тому, чем занимается, — как к повседневным делам, так и к занятиям для развлечения. Считается, что причина появления скуки чаще всего монотонность и рутина, отсутствие стимуляции, целей и мотивации или даже одиночество, когда нет компании и друзей. Скука при этом негативное чувство, оно вызывает беспокойство, неудовлетворенность, желание перемен.