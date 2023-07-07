В Швейцарии разработали препарат, который сжигает жир безвозвратно и наращивает мышцы

«В компании Novartis почти десятилетие настойчиво испытывали моноклональное антитело бимагрумаб как лекарство-кандидат для лечения мышечных заболеваний. Его тестировали на людях с хроническим воспалением, при кахексии (крайнем истощении организма), на пожилых с ослабленным здоровьем, на лежачих пациентах после операции на тазобедренном суставе, но впечатляющих результатов не получили, улучшения физической функции добиться не удалось», — рассказала в своем блоге биолог Анча Баранова.