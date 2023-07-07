В Швейцарии разработали препарат, который сжигает жир безвозвратно и наращивает мышцы

Волшебная таблетка для похудения, похоже, скоро появится. Точнее, волшебный укол. Над лекарством, которое могло бы помочь эффективно сжигать жир и не вызывать при этом побочных эффектов, уже давно бьются транснациональные фармацевтические компании.
Клинические испытания «похудательных» препаратов проходили с переменным успехом. испытуемые не показывали устойчивые результаты: то худели, то снова поправлялись, да еще и бонусом получали самые разные неприятные «побочки». Большинство волшебных таблеток для снижения веса не были одобрены регуляторами фармрынка, а компании-производители терпели огромные убытки. Но сейчас ситуация может измениться.
О перспективном препарате, разработанным фармацевтами швейцарской фармкомпании, рассказывает известный биолог Анча Баранова.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
Неожиданный эффект
«В компании Novartis почти десятилетие настойчиво испытывали моноклональное антитело бимагрумаб как лекарство-кандидат для лечения мышечных заболеваний. Его тестировали на людях с хроническим воспалением, при кахексии (крайнем истощении организма), на пожилых с ослабленным здоровьем, на лежачих пациентах после операции на тазобедренном суставе, но впечатляющих результатов не получили, улучшения физической функции добиться не удалось», —
Но исследователи неожиданно заметили положительный побочный эффект испытываемого препарата: пациенты, которым делали соответствующий укол, теряли жировые отложения.
«Было проведено еще одно исследование на людях, страдающих ожирением и диабетом, — продолжает эксперт. — Оказалось, препарат вызывал в среднем потерю 21% жировой массы, а также увеличение мышечной массы на 4%».
Пока лекарство еще не одобрено для массового применения, но в перспективе его вполне могут начать назначать пациентам с лишним весом и сопутствующими хроническими заболеваниями.
«Бимагрумаб — антагонист рецептора активина типа 2B (ACVR2B). Он нужен всего лишь раз в месяц. Ведь это стабильное антитело. Пока его лекарственная форма предназначена только для внутривенного введения и требует визита в больницу, но подкожная форма не за горами», — резюмирует биолог Баранова.
Таблетки от лишнего веса
Сейчас для лечения пациентов с ожирением и диабетом второго типа используются в том числе глутиды — агонисты рецепторов ГПП-1 (семаглутид, дулаглутид, эксенатид, лираглутид). Стоят они довольно дорого по сравнению с метформином и другими антидиабетическими препаратами. Глутиды имитируют действие гормона кишечника ГПП-1, при этом чувство насыщения наступает раньше и происходит снижение массы тела.