Ученые из Люксембурга раскрыли, как узнать о приступе аритмии за полчаса до его начала

Фибрилляция предсердий — это резко учащенный, аномальный ритм сердца с судорожными сокращениями, второе название патологии — мерцательная аритмия. Это одна из наиболее распространенных форм нарушений ритма сердца. Страдают от нее миллионы людей во всем мире. Патология в разы увеличивает риски инсульта и сердечной недостаточности. Важно, что частота мерцательной аритмии значительно увеличивается с возрастом и достигает 5-15% у людей старше 70 лет. Так что переоценить важность наблюдения за пациентами с таким заболеванием невозможно.