Если у вас есть доступ к Интернету, вы точно что-то слышали про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о жизни участников молодежной казанской группировки в 1980-х годах.
Сериал наделал много шума: кто-то обвинял создателей в романтизации насилия, кто-то с ужасом вспоминал страшные реалии эпохи, а кто-то просто наслаждался интересной и захватывающей историей.
Конечно, больше всего внимания привлекли колоритные мужские персонажи: Вова Адидас, Марат, Андрей Пальто, Кащей и Турбо… Однако яркие героини этой истории тоже заслуживают вашего внимания.
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