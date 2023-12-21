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Тест: Айгуль, Наташа, Ира — какая вы героиня сериала «Слово пацана»

Последняя серия этой истории уже вышла, так что самое время поразмыслить над финалом и проанализировать героев. А заодно и узнать, кто из них ближе конкретно вам.

21 декабря 20234
Тест: Айгуль, Наташа, Ира — какая вы героиня сериала «Слово пацана»
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скриншот сериала

Если у вас есть доступ к Интернету, вы точно что-то слышали про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о жизни участников молодежной казанской группировки в 1980-х годах.

Сериал наделал много шума: кто-то обвинял создателей в романтизации насилия, кто-то с ужасом вспоминал страшные реалии эпохи, а кто-то просто наслаждался интересной и захватывающей историей.

Конечно, больше всего внимания привлекли колоритные мужские персонажи: Вова Адидас, Марат, Андрей Пальто, Кащей и Турбо… Однако яркие героини этой истории тоже заслуживают вашего внимания.

Вместе с психологом Еленой Митрохиной мы составили тест, который поможет определить, на какую из героинь самого громкого российского сериала за последнее время вы похожи больше всего.

ТЕСТ
Какая вы героиня из сериала «Слово пацана»?
Тест: Айгуль, Наташа, Ира — какая вы героиня сериала «Слово пацана»
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