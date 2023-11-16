Терапевт Звонарева объяснила, как понять, что голову «продуло»

Когда на улице почти зима, приходится доставать шапки, шарфы и утепляться. Но иногда упаковываться как полярник не хочется, тем более если приходится ездить в метро и на общественном транспорте. Ведь проще натянуть капюшон или быстро добежать до теплого помещения, не надевая головного убора. Но такие лихачества иногда могут обойтись весьма дорого для здоровья.