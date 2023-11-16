Терапевт Звонарева объяснила, как понять, что голову «продуло»

Когда на улице почти зима, приходится доставать шапки, шарфы и утепляться. Но иногда упаковываться как полярник не хочется, тем более если приходится ездить в метро и на общественном транспорте. Ведь проще натянуть капюшон или быстро добежать до теплого помещения, не надевая головного убора. Но такие лихачества иногда могут обойтись весьма дорого для здоровья.
При каких температурах нельзя выходить на улицу без шапки и может ли голову продуть? Как это понять, по каким симптомам? Рассказала врач Виктория Звонарева.
Терапевт «Инвитро-Юг»
Зачем надевать шапку: три причины
Не зря нам в детстве твердили мамы: «Надень шапку!» Они точно знали, что если голова «раздета», то тело замерзает куда быстрее, даже если на вас пуховик и теплые штаны. А это в разы повышает риски переохладиться и заболеть.
Есть и другие причины, зачем в холодную погоду нужно надевать шапку.
Мерзнут уши и может развиться отит — воспаление уха. Это заболевание характерно мучительными болями, а еще после него может снизиться слух. Полностью восстановить его иногда уже невозможно.
Страдают волосы. Из-за холода сосуды сужаются, ухудшается кровоснабжение волосяных луковиц. Как итог — кожа головы будет сухой, волосы станут ломаться и выпадать.
Переохлаждение может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нерва, когда появляется сильная и резкая боль, поднимается температура, снижается чувствительность кожи лица.
«Если температура воздуха на улице ниже +5 градусов, взрослому человеку без хронических ЛОР-заболеваний лучше уже надевать шапку, — считает врач-терапевт Виктория Звонарева. — Детям рекомендуется надевать шапку при +15 °C и ниже: они более чувствительны к переохлаждению».
Как понять, что голову продуло
Это выражение описывает состояние переохлаждения человека, ведь голова наиболее уязвима в холода.
«На переохлаждение реагирует весь организм. Пропустить симптомы простуды практически невозможно, — отмечает Виктория Звонарева. — Обычно они проявляются уже в первые дни, а иногда и часы после прогулки по холоду и далее только развиваются. К самым первым симптомам обычно относятся:
слабость;
повышение температуры тела;
озноб;
боль и/или пульсация в голове;
насморк».
Когда точно надо к врачу
«Обращаться за медицинской помощью следует при быстром ухудшении самочувствия, при высокой температуре тела (38,5 °C и выше), особенно если температура держится несколько дней, — говорит врач. — Также тревожные симптомы — нарастающая боль в ухе, припухлости и покраснения кожи заушной области, гнойные выделения из уха, сильная боль в горле, невозможность широко открыть рот, появление кашля и другие».