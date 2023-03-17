Терапевт Ромасов объяснил, почему можно заболеть, если промочил ноги

Быстрый способ согреться

Как напомнил доктор, при переохлаждении важнее всего как можно быстрее согреться.

Если вы промочили ноги, логично сразу же переобуться — надеть сухие носки и сухую обувь. Но сделать так, к сожалению, можно не всегда — иногда под рукой нет запасных деталей гардероба. И тогда на помощь может прийти другое средство — эффективное и, главное, почти везде доступное.

- Нужно пытаться предотвратить системное последствие — переохлаждение. Для этого достаточно выпить какой-либо горячий напиток (лучше всего чай) или жидкость (к примеру, бульон), чтобы повысить общую температуру. <. ..> Горячие ванны, бани и сауны помогут согреться, но эти «оздоровительные» процедуры вначале согревают только кожу, и нужно длительное время, чтобы эффект стал «системным», поэтому гораздо эффективнее сначала согреться, выпив теплый напиток, — советует специалист.

А вот от алкоголя для согревания лучше отказаться — он только вначале может показаться спасением. По словам Ивана Ромасова, сначала спиртное ненадолго расширяет сосуды, но уже через некоторое время наступает еще больший спазм, что усугубляет переохлаждение.

Кроме согревания, чтобы не разболеться, важно не забывать об отдыхе, хорошем сне и спокойствии.