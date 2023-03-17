Терапевт Ромасов объяснил, почему можно заболеть, если промочил ноги

Мокрые ноги и ОРВИ — где связь?
Как объясняет врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, ноги в целом и особенно стопы принимают на себя всю нагрузку нашего тела, выполняя двигательную функцию. Поэтому ногам и тем же лодыжкам, стопам постоянно требуется интенсивное кровоснабжение. Нормальный тонус скелетных мышц, нормальная работа вен и их клапанов обеспечивают физиологический возврат венозной крови к сердцу. На все эти факторы далеко не в последнюю очередь влияет и температура кожи ног.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
- При охлаждении кровеносные сосуды в стопах постепенно сужаются, определенное количество крови из тканей уже охлажденной кожи поступает обратно в кровоток, усугубляя спазм сосудов, — для того чтобы снизить теплоотдачу и стабилизировать температуру тела, — рассказывает Иван Ромасов.
А далее друг за другом происходят следующие события:
Локальный спазм с дальнейшим током крови превращается в системный — сосуды и капилляры начинают сужаться повсеместно, в том числе и на слизистой оболочке полости носа.
Слизистая оболочка полости носа производит слизь, которая защищает нас от инфекций, — около 10% всех микроорганизмов, которые мы вдыхаем, остается на слизистой. В то же время спазм капилляров в носовой полости замедляет работу так называемых «ресничек» (реснитчатый эпителий) — они заняты эвакуацией слизи из полости носа в носоглотку, что важно для профилактики респираторных инфекций.
Слизь из носовой полости, поступая в кишечник, попадает в поле зрения иммунной системы — наш иммунитет распознает в слизи микроорганизмы и синтезирует антитела, специфичные именно к этой инфекции. Если «реснички» замедлились и мы перестали «проглатывать» нужное количество слизи, она начинает застаиваться в полости носа — в виде соплей. Все это нарушает работу иммунной системы, резко повышая риск ОРВИ.
- Однако просто намоченные ноги не сразу приводят к подобным последствиям. Необходимо длительное воздействие «сырости», чтобы значительно охладить ноги и запустить каскад событий. Но некоторые факторы способны ускорить и усугубить эффект. К примеру, холодный ветер в комбинации с промокшими ногами быстрее вызовет переохлаждение и простуду, — добавляет Иван Ромасов.
Кому особенно надо держать ноги в тепле
По словам терапевта, гораздо более чувствительны к переохлаждению люди, страдающие:
сердечной недостаточностью;
хроническими воспалительными заболеваниями;
гипотиреозом (дисфункция щитовидной железы);
онкологическими заболеваниями;
хроническими заболеваниями лор-органов и бронхолегочной системы;
иммунодефицитами;
хроническими болезнями печени;
хроническими заболеваниями почек и надпочечников.
Быстрый способ согреться
Как напомнил доктор, при переохлаждении важнее всего как можно быстрее согреться.
Если вы промочили ноги, логично сразу же переобуться — надеть сухие носки и сухую обувь. Но сделать так, к сожалению, можно не всегда — иногда под рукой нет запасных деталей гардероба. И тогда на помощь может прийти другое средство — эффективное и, главное, почти везде доступное.
- Нужно пытаться предотвратить системное последствие — переохлаждение. Для этого достаточно выпить какой-либо горячий напиток (лучше всего чай) или жидкость (к примеру, бульон), чтобы повысить общую температуру. <...> Горячие ванны, бани и сауны помогут согреться, но эти «оздоровительные» процедуры вначале согревают только кожу, и нужно длительное время, чтобы эффект стал «системным», поэтому гораздо эффективнее сначала согреться, выпив теплый напиток, — советует специалист.
А вот от алкоголя для согревания лучше отказаться — он только вначале может показаться спасением. По словам Ивана Ромасова, сначала спиртное ненадолго расширяет сосуды, но уже через некоторое время наступает еще больший спазм, что усугубляет переохлаждение.
Кроме согревания, чтобы не разболеться, важно не забывать об отдыхе, хорошем сне и спокойствии.