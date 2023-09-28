«Судный час»: ученые вычислили, в какое время на Земле чаще всего умирают люди

Отметим, что рождественские каникулы в США начинаются 24 декабря, а не 1 января, как в России, так что привычный образ жизни у американцев нарушается примерно на неделю раньше. Они больше едят, меньше занимаются спортом, а заметив странные симптомы, не спешат к врачу — ждут окончания праздников. Признаем, что в России люди тоже не спешат к кардиологу 6 или 8 января.