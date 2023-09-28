«Судный час»: ученые вычислили, в какое время на Земле чаще всего умирают люди

Сразу оговоримся: в своем
11 часов утра
Согласно исследованию, люди уходят из жизни чаще всего в районе 11 часов утра. Профессор Клиффорд Сапер объясняет это тем, что у всех физиологических процессов есть циркадный ритм — это означает, что они случаются в определенное время дня. Так как смерть — не менее физиологический процесс, чем все остальные, «правило 11 часов» для многих оказывается актуальным.
В эксперименте приняли участие 1200 относительно здоровых людей в возрасте от 65 лет с разным генотипом. Любопытный факт: время их смерти иногда не совпадало, и ученые связали это с тем, что кто-то был жаворонком, а кто-то — совой. Так, люди с генотипом GG засыпали примерно на час позже остальных и умирали примерно в 6 часов вечера.
Декабрь и январь
В Центре по контролю и профилактике заболеваний
Отметим, что рождественские каникулы в США начинаются 24 декабря, а не 1 января, как в России, так что привычный образ жизни у американцев нарушается примерно на неделю раньше. Они больше едят, меньше занимаются спортом, а заметив странные симптомы, не спешат к врачу — ждут окончания праздников. Признаем, что в России люди тоже не спешат к кардиологу 6 или 8 января.
Суббота
В статье, опубликованной в
В то же время аналитики обнаружили, что смерть от сердечных приступов достигла пика в понедельник, а вторник занял второе место. По вторникам регистрировалось наибольшее число летальных исходов от гриппа и пневмонии.