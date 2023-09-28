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«Судный час»: ученые вычислили, в какое время на Земле чаще всего умирают люди

Оказывается, существует самый опасный час, день недели и даже дата — большинство людей склонны умирать примерно в одно и то же время. В Гарвардской медицинской школе поняли, как биологические часы влияют на момент смерти человека.

28 сентября 20231
В какое время на Земле чаще всего умирают люди
Источник:
iStockphoto

Сразу оговоримся: в своем исследовании ученые Гарвардской медицинской школы опирались на данные американских граждан. Однако, учитывая, что причины естественной смерти от страны к стране разнятся несильно (сердечно-сосудистые заболевания, онкология и новая коронавирусная инфекция), статистику можно экстраполировать на население всей планеты.

11 часов утра

Согласно исследованию, люди уходят из жизни чаще всего в районе 11 часов утра. Профессор Клиффорд Сапер объясняет это тем, что у всех физиологических процессов есть циркадный ритм — это означает, что они случаются в определенное время дня. Так как смерть — не менее физиологический процесс, чем все остальные, «правило 11 часов» для многих оказывается актуальным.

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В эксперименте приняли участие 1200 относительно здоровых людей в возрасте от 65 лет с разным генотипом. Любопытный факт: время их смерти иногда не совпадало, и ученые связали это с тем, что кто-то был жаворонком, а кто-то — совой. Так, люди с генотипом GG засыпали примерно на час позже остальных и умирали примерно в 6 часов вечера.

Декабрь и январь

В Центре по контролю и профилактике заболеваний подсчитали, что зимой обычно умирает больше людей, чем в другое время года. Больше всего жизней уносят декабрь и январь. Интересно, что самым смертоносным стало 31 декабря: на исходе года заканчивается жизнь многих людей.

Отметим, что рождественские каникулы в США начинаются 24 декабря, а не 1 января, как в России, так что привычный образ жизни у американцев нарушается примерно на неделю раньше. Они больше едят, меньше занимаются спортом, а заметив странные симптомы, не спешат к врачу — ждут окончания праздников. Признаем, что в России люди тоже не спешат к кардиологу 6 или 8 января.

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Суббота

В статье, опубликованной в Live Science, приводятся результаты анализа базы данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, в которой содержатся 39 миллионов строк — это данные о смертях в США с 1999 по 2014 год. Оказалось, что чаще всего люди умирают по субботам, причем в результате несчастных случаев. Так, наибольшее количество смертей в автокатастрофах произошло по субботам.

В то же время аналитики обнаружили, что смерть от сердечных приступов достигла пика в понедельник, а вторник занял второе место. По вторникам регистрировалось наибольшее число летальных исходов от гриппа и пневмонии.

По материалам «Вокруг света»

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