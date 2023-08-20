Совет медика: эти 3 вопроса надо задать врачу, если он назначил вам анализы

Врач объяснила, какие вопросы надо задать лечащему доктору, если он отправляет вас сдавать анализы. От его ответов зависит очень многое. Они помогут вам избежать лишних трат денег и времени.
20 августа 20231
Обычно на приеме у врача — терапевта или узкого специалиста — мы получаем целую стопку бланков направлений на анализы. Пациенты, ищущие дорогу к здоровью и желающие избавиться от боли и дискомфорта, отправляются в лабораторию безропотно, ведь в России не принято подробно обсуждать медицинские назначения. Но, к сожалению, не все анализы получается сдать бесплатно, многие требуют немалых расходов.
Практикующий врач лабораторной диагностики, бактериолог Валерия Газина рассказала, как разобраться, нужно ли вам сдавать анализы, которые назначил доктор. Для этого стоит задать врачу всего три вопроса. И это — нормально!
«Опытный врач с легкостью объяснит вам, какую траекторию обследования он запланировал. Если он отказывается отвечать, возможно, сам не представляет этот путь до конца. Но зачем тогда вам такой специалист?» — объясняет в своем телеграм-канале врач-бактериолог Валерия Газина.
Какие недостатки есть у этого анализа?
«Вопрос этот — следствие предыдущего, — говорит доктор. — Кроме того, он позволяет пациенту самому понять, насколько целесообразно сдавать назначенный анализ, учесть все риски и слабые места».
Что будет, если не сдать анализ?
«Этот вопрос нужен для полноты понимания назначенного обследования, — рассказывает Валерия Газина. — И ответ на него еще раз, для закрепления, позволит оценить его целесообразность уже под другим углом. Это позволит пациенту понять весь путь обследования и почувствовать уверенную руку врача».
Важно, что эти же вопросы можно задать доктору и при назначении лекарственных препаратов или самых разных обследований — от рентгена до МРТ и других.
«Если врач уклоняется от ответа, дает расплывчатые и невнятные объяснения, возможно, есть смысл поискать специалиста, который вызовет у вас больше доверия и который будет готов говорить с вами искренне и честно», — резюмирует доктор.
Пациенты знают, что есть врачи, от которых на приеме не добьешься ни слова, они спрашивают только: «Что беспокоит?», а дальше молча строчат что-то в карточке. Но бывают и такие доктора, которые охотно общаются с пациентом, объясняют непонятное и дают исчерпывающие ответы.
Проблема в том, что будущих медиков никто не учит правильно разговаривать со своими пациентами, считают практикующие врачи. Есть даже мнение, что тот самый «врач от бога» — это просто доктор, который получил базовые знания в институте, базовый опыт, и… научился разговаривать с людьми по-человечески.
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