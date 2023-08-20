Совет медика: эти 3 вопроса надо задать врачу, если он назначил вам анализы

Для чего именно мне надо сдавать этот анализ?

«Опытный врач с легкостью объяснит вам, какую траекторию обследования он запланировал. Если он отказывается отвечать, возможно, сам не представляет этот путь до конца . Но зачем тогда вам такой специалист?» — объясняет в своем телеграм-канале врач-бактериолог Валерия Газина.