Резинка на руке и еще 7 работающих способов справиться с панической атакой

Кто хоть раз в жизни испытывал паническую атаку, не сможет перепутать это состояние ни с чем другим. Человек, словившей «атаку», вообще не способен продолжать заниматься обычными делами.
18 июня отмечают День паники. Подробнее о том, как определить у себя паническую атаку и как можно быстрее с ней справиться, в своем
Симптомы панической атаки
Как отмечает врач, паническая атака — неконтролируемое состояние: вам не поможет «просто взять себя в руки». Человек в этот момент страдает от беспричинного страха смерти и зашкаливающей тревожности.
Вот несколько ярких симптомов панической атаки:
головокружение;
учащенный пульс;
проблемы с дыханием;
головокружение;
тошнота;
дискомфорт;
боль в животе.
Как правило, панические атаки происходят в момент сильных эмоциональных переживаний, когда грустно или страшно.
Важно!
Со стороны паническая атака может выглядеть необычно, однако стыдиться ее точно не стоит. Лучше не стесняться своих чувств и не бояться говорить о них — именно в этом заключается основной посыл праздника.
Как бороться с панической атакой
Однако что делать, если паника уже накрыла с головой? Есть несколько рабочих способов справиться с этим состоянием.
Дышите! Попробуйте укоротить вдох и удлинить выдох, дышите глубоко и животом. Это поможет вам успокоиться и собраться.
Прогуляйтесь пешком. В идеале сочетать это с правильным дыханием: сделали два шага — вдохнули, два шага — выдохнули.
Лайфхак с резинкой: носите ее на руке и оттягивайте в момент, когда вы почувствуете момент приближения паники. Болезненные ощущения помогут быстро переключиться.
Считайте! Отвлечься поможет счет любых сторонних предметов: считайте синие машины, лепестки цветов, этажи домов вокруг вас.
Используйте методы мышечной релаксации. Для этого нужно сесть и напрячь все мышцы тела. Сожмите кулаки, напрягите живот и лицо, растопырьте пальцы. Оставайтесь в таком положении в течение 10-15 минут, а потом резко расслабьтесь. Напряжение должно постепенно уйти.
Физические упражнения. Любая активность поможет снизить уровень стресса. Можно сделать приседания или побегать.
Похвалите себя. Попробуйте мысленно сделать себе комплимент, поблагодарить за какие-то достижения и достоинства — можно с подробными примерами. Так вы сможете отвлечься и поддержать себя.
Все эти методы помогают человеку в момент паники. Однако в долгосрочной перспективе самый действенный способ справиться с паническими атаками — сочетать лекарства и психотерапию.
Помните, столкнуться с панической атакой может абсолютно каждый, вне зависимости от характера и пола.