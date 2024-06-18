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Резинка на руке и еще 7 работающих способов справиться с панической атакой

От панических атак не застрахован никто, поэтому не нужно стыдиться этой проблемы. Лучше признать ее и заранее подготовиться, чтобы не дать ужасу поглотить вас с головой.

18 июня 20241
Резинка на руке и еще 7 работающих способов справиться с панической атакой
Источник:
freepik

Кто хоть раз в жизни испытывал паническую атаку, не сможет перепутать это состояние ни с чем другим. Человек, словившей «атаку», вообще не способен продолжать заниматься обычными делами.

18 июня отмечают День паники. Подробнее о том, как определить у себя паническую атаку и как можно быстрее с ней справиться, в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Симптомы панической атаки

Как отмечает врач, паническая атака — неконтролируемое состояние: вам не поможет «просто взять себя в руки». Человек в этот момент страдает от беспричинного страха смерти и зашкаливающей тревожности.

Вот несколько ярких симптомов панической атаки:

  • головокружение;

  • учащенный пульс;

  • проблемы с дыханием;

  • головокружение;

  • тошнота;

  • дискомфорт;

  • боль в животе.

Как правило, панические атаки происходят в момент сильных эмоциональных переживаний, когда грустно или страшно.

Важно!

Со стороны паническая атака может выглядеть необычно, однако стыдиться ее точно не стоит. Лучше не стесняться своих чувств и не бояться говорить о них — именно в этом заключается основной посыл праздника.

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Однако что делать, если паника уже накрыла с головой? Есть несколько рабочих способов справиться с этим состоянием.

  1. Дышите! Попробуйте укоротить вдох и удлинить выдох, дышите глубоко и животом. Это поможет вам успокоиться и собраться.

  2. Прогуляйтесь пешком. В идеале сочетать это с правильным дыханием: сделали два шага — вдохнули, два шага — выдохнули.

  3. Лайфхак с резинкой: носите ее на руке и оттягивайте в момент, когда вы почувствуете момент приближения паники. Болезненные ощущения помогут быстро переключиться.

  4. Считайте! Отвлечься поможет счет любых сторонних предметов: считайте синие машины, лепестки цветов, этажи домов вокруг вас.

  5. Используйте методы мышечной релаксации. Для этого нужно сесть и напрячь все мышцы тела. Сожмите кулаки, напрягите живот и лицо, растопырьте пальцы. Оставайтесь в таком положении в течение 10-15 минут, а потом резко расслабьтесь. Напряжение должно постепенно уйти.

  6. Физические упражнения. Любая активность поможет снизить уровень стресса. Можно сделать приседания или побегать.

  7. Похвалите себя. Попробуйте мысленно сделать себе комплимент, поблагодарить за какие-то достижения и достоинства — можно с подробными примерами. Так вы сможете отвлечься и поддержать себя.

  8. Все эти методы помогают человеку в момент паники. Однако в долгосрочной перспективе самый действенный способ справиться с паническими атаками — сочетать лекарства и психотерапию.

Помните, столкнуться с панической атакой может абсолютно каждый, вне зависимости от характера и пола.

Автор текста:Дарья Гапионок
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