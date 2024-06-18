Резинка на руке и еще 7 работающих способов справиться с панической атакой

Дышите! Попробуйте укоротить вдох и удлинить выдох, дышите глубоко и животом. Это поможет вам успокоиться и собраться.

Прогуляйтесь пешком. В идеале сочетать это с правильным дыханием: сделали два шага — вдохнули, два шага — выдохнули.

Лайфхак с резинкой: носите ее на руке и оттягивайте в момент, когда вы почувствуете момент приближения паники. Болезненные ощущения помогут быстро переключиться.

Считайте! Отвлечься поможет счет любых сторонних предметов: считайте синие машины, лепестки цветов, этажи домов вокруг вас.

Используйте методы мышечной релаксации. Для этого нужно сесть и напрячь все мышцы тела. Сожмите кулаки, напрягите живот и лицо, растопырьте пальцы. Оставайтесь в таком положении в течение 10-15 минут, а потом резко расслабьтесь. Напряжение должно постепенно уйти.

Физические упражнения. Любая активность поможет снизить уровень стресса. Можно сделать приседания или побегать.

Похвалите себя. Попробуйте мысленно сделать себе комплимент, поблагодарить за какие-то достижения и достоинства — можно с подробными примерами. Так вы сможете отвлечься и поддержать себя.