Раскрыт рецепт «живого» варенья из крыжовника, которое не бродит и не засахаривается

«У крыжовника обрежьте оба хвостика — помогут маникюрные ножницы. Нарежьте апельсины и лимоны на дольки, пропустите через мясорубку, выложите массу с сахаром в тазик на сутки. Убирать в холодильник посуду не надо, пусть стоит на кухне. Периодически надо помешивать массу деревянной ложкой с длинной ручкой, чтобы сахар полностью растворился. Тазик хорошо закрывать влажной марлей, влажной — потому что она лучше натягивается на края посуды. Готовое варенье через сутки уже можно разложить в стерильные банки, любые — можно под капроновую крышку, можно в винтовые банки. Хранить такое „живое“ варенье можно при комнатной температуре, не в холодильнике, оно никогда не забродит, не закиснет и не засахарится. С ним очень вкусно пить зимой чай», — советует эксперт.