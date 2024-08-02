Раскрыт рецепт «живого» варенья из крыжовника, которое не бродит и не засахаривается

Крыжовник богат аскорбиновой кислотой и может посоперничать в этом с лаймом и мандарином. Как известно, витамин С необходим для иммунитета, кожи и ногтей. И больше всего этого полезного антиоксиданта именно в спелых ягодах крыжовника, так что зеленым его есть не рекомендуется.
Особая прелесть крыжовника еще в том, что в нем есть витамины А и Е. В таком сочетании они очень хорошо усваиваются и приносят максимум пользы. Еще в ягоде много витаминов группы В, которые делают наши нервы крепче и помогают контролировать уровень холестерина. Крыжовник богат и на органические кислоты, которые снижают уровень сахара и риски инсульта, защищают от деменции и повреждения клеток.
Полезно также заваривать чай из листьев крыжовника. Он укрепляет сосуды, потому что в листьях содержатся дубильные вещества, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. В народе говорят, что если пить чай, настоянный на листьях крыжовника, то целый год у вас будет прекрасное состояние здоровья.
Но если свежая ягода все не кончается и хочется сохранить аромат, пользу и вкус крыжовника надолго, то отличный способ — сделать варенье, которое даже не надо варить. Рецептом поделились
«Живое» варенье из крыжовника без варки: рецепт
3 кг зеленого крыжовника;
3 апельсина с цедрой, но без косточек;
2 лимона без цедры и косточек;
5 килограммов сахара-песка.
«У крыжовника обрежьте оба хвостика — помогут маникюрные ножницы. Нарежьте апельсины и лимоны на дольки, пропустите через мясорубку, выложите массу с сахаром в тазик на сутки. Убирать в холодильник посуду не надо, пусть стоит на кухне. Периодически надо помешивать массу деревянной ложкой с длинной ручкой, чтобы сахар полностью растворился. Тазик хорошо закрывать влажной марлей, влажной — потому что она лучше натягивается на края посуды. Готовое варенье через сутки уже можно разложить в стерильные банки, любые — можно под капроновую крышку, можно в винтовые банки. Хранить такое „живое“ варенье можно при комнатной температуре, не в холодильнике, оно никогда не забродит, не закиснет и не засахарится. С ним очень вкусно пить зимой чай», — советует эксперт.