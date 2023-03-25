Работаю много, получаю мало: психолог Лабковский назвал 3 вещи, которые мешают стать богаче

По словам известного психолога Михаила Лабковского, на самом деле уровень заработка напрямую не связан с тем, сколько времени вы работаете. И дело даже не в исходных данных — они у большинства людей одинаковые. Как считает специалист, проблема может скрываться в установках человека, которые мешают конкретно ему зарабатывать больше.
- Многие люди в нашей стране выросли в малообеспеченных семьях. Но бедность — не приговор. Каждый сам может выбрать, смириться ли ему и всю жизнь «тянуть лямку» за маленькую зарплату — или же найти любимое дело и зарабатывать столько, сколько нужно для полного счастья, —
Он назвал 3 вещи, которые сильно влияют на рост доходов в перспективе.
1. Любимое дело
Занимайтесь тем, что любите. На поиск своего призвания может уйти несколько лет, и это нормально. Если вы будете получать искреннее удовольствие от того, чем занимаетесь, велика вероятность, что работа ответит вам взаимностью и доходы вырастут.
2. Отказ от сознания бедняка
Чтобы зарабатывать больше, нужно перестать рассчитывать на худшее и думать как бедный человек. Если вы откладываете деньги «на черный день», скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете. Но без фанатизма: тратить всю зарплату до последней копейки тоже не обязательно.
3. Вера в себя
Как бы банально это ни звучало, но, чтобы начать нормально зарабатывать, нужно сначала поверить, что вы на это способны. Людей, которые в себя не верят, видно за версту: на собеседовании они называют зарплату сильно ниже «вилки», а устроившись на работу, постоянно трясутся, что их уволят. Поэтому и заработать больше у них не получается.
Еще 7 причин, почему не получается стать богатым и знаменитым
У каждого человека есть мечты и желания, но у некоторых они так и остаются мечтами. Как ранее рассказывала психолог Виктория Дмитриева, есть несколько частых причин, которые мешают людям достигать целей.
Вам на самом деле не нужно то, о чем вы якобы мечтаете. Так случается, когда вам просто навязали какую-то цель — родители, друзья, окружение.
Ваша цель противоречит вашим ценностям. Допустим, вы поставили перед собой цель начать зарабатывать большие деньги, но в вашей системе ценностей семья важнее работы.
Вам мешают убеждения и стереотипы. Если вы свято верите, что «все мужики — козлы», построить счастливую семью вам будет, мягко говоря, сложно.
Вы все откладываете на потом. Можно годами убеждать себя, что вы обязательно сделаете все, что хотели, но только не сейчас.
Вы хотите, чтобы все было или идеально, или никак. Перфекционистам добиваться своих целей тоже тяжело, потому что сделать все идеально — малореально.
Вы боитесь ошибиться. Многих еще со школы приучили: ошибка — это ужасно, стыдно, просто катастрофа и конец света!
Вам не хватает дисциплины. Люди склонны романтизировать процесс достижения своих целей, считая главным вдохновение. Но на самом деле без усилий, на одном только вдохновении не выехать.