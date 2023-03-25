Работаю много, получаю мало: психолог Лабковский назвал 3 вещи, которые мешают стать богаче

- Многие люди в нашей стране выросли в малообеспеченных семьях. Но бедность — не приговор. Каждый сам может выбрать, смириться ли ему и всю жизнь «тянуть лямку» за маленькую зарплату — или же найти любимое дело и зарабатывать столько, сколько нужно для полного счастья, — считает Михаил Лабковский.

Он назвал 3 вещи, которые сильно влияют на рост доходов в перспективе.

1. Любимое дело

Занимайтесь тем, что любите. На поиск своего призвания может уйти несколько лет, и это нормально. Если вы будете получать искреннее удовольствие от того, чем занимаетесь, велика вероятность, что работа ответит вам взаимностью и доходы вырастут.

2. Отказ от сознания бедняка

Чтобы зарабатывать больше, нужно перестать рассчитывать на худшее и думать как бедный человек. Если вы откладываете деньги «на черный день», скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете. Но без фанатизма: тратить всю зарплату до последней копейки тоже не обязательно.

3. Вера в себя

Как бы банально это ни звучало, но, чтобы начать нормально зарабатывать, нужно сначала поверить, что вы на это способны. Людей, которые в себя не верят, видно за версту: на собеседовании они называют зарплату сильно ниже «вилки», а устроившись на работу, постоянно трясутся, что их уволят. Поэтому и заработать больше у них не получается.