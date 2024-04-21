Психолог Лабковский рассказал, как наконец решиться на развод и начать жить заново

Если отношения не приносят счастья, казалось бы, все просто: надо их заканчивать. Но не всегда это так просто, каждый раз находятся тысячи причин остаться и продолжать терпеть дискомфорт. Ведь даже мысль о том, что придется жить по-другому, изменить привычную рутину, очень пугает. Точно так же многие боятся расстаться с нелюбимой работой — из-за страха и тревог, предстоящей неизвестности.
Да, уйти безболезненно в том и другом случае не получится. Любое расставание — это проживание потери, даже если отношения не приносили вам счастья. Другой вопрос, как облегчить свое состояние? Психолог Лабковский назвал простой способ отпустить ситуацию, если вы уже созрели для кардинального решения.
Универсальная техника
«Эту простую психологическую технику вы можете использовать не только в расставаниях, но и в самых разных обстоятельствах: она универсальная», —
Например, женщина задумала расстаться с женатым мужчиной, который признает, что не собирается разводиться. Но при этом ее терзают страх и чувства: ей без него плохо, он много для нее значит, несмотря на то что доставляет ей боль.
«Представьте, что проходит двадцать лет и вы находитесь в той же самой ситуации. Вам сорок лет, пятьдесят, вы продолжаете встречаться с этим мужчиной, он все еще женат, все еще не развелся. Вы продолжаете страдать, из года в год идете на компромиссы с собой и соглашаетесь на меньшее. И вы терпите в надежде, что однажды он передумает. Но он продолжает жить с женой и признает, что ему все нравится. Что вы будете чувствовать?» — спрашивает психолог.
Техника проста: задайте себе вопросы и ответьте на них себе максимально честно.
Устраивает ли вас то будущее, которое вас ждет, если вы не измените ситуацию, через 20-30 лет?
Это то, что вы хотите?
Вы чувствуете себя счастливой?
Если ответ — категорическое «нет», вы знаете, что надо делать.
Живите жизнь мечты
Если у вас стоит выбор между не устраивающим вас настоящим и пугающим туманным будущим, важно помнить, что задача любого смертного — жить жизнь своей мечты и не тратить свое время на ожидание и недействие.
«Если вы смертны, конечны, если вы обычный человек, не тратьте свое время на то, что вам не нравится, что вас делает несчастным. Свою жизнь надо прожить так, чтобы вам было хорошо, счастливо и классно. Захотел — сделал. Так как захотел», —