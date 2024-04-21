Психолог Лабковский рассказал, как наконец решиться на развод и начать жить заново

«Представьте, что проходит двадцать лет и вы находитесь в той же самой ситуации . Вам сорок лет, пятьдесят, вы продолжаете встречаться с этим мужчиной, он все еще женат, все еще не развелся. Вы продолжаете страдать, из года в год идете на компромиссы с собой и соглашаетесь на меньшее. И вы терпите в надежде, что однажды он передумает. Но он продолжает жить с женой и признает, что ему все нравится. Что вы будете чувствовать?» — спрашивает психолог.