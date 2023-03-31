Психолог Лабковский объяснил, как перестать жалеть себя

Сам процесс, когда вы грызете себя, — просто защита психики. Если эту защиту снять, придется работать над собой, а делать этого зачастую не хочется. Это феномен вторичной выгоды: человек вроде бы сам себя критикует, но на самом деле ему выгодно принижать себя.

Еще один яркий пример такого поведения — взрослые, старше 20 лет, люди, которые живут с родителями и всем подряд рассказывают о том, насколько это ужасно, как ими командуют и помыкают. Однако на вопрос: «А почему бы тебе просто не съехать?» — они начинают говорить что-то вроде: «Родители этого не переживут, мы же одна семья». Но на самом деле причина не в семейных узах. Просто жить так — очень удобно: не надо платить за жилье, не надо стирать и убирать. Проще продолжать жить так, не забывая периодически пожаловаться друзьям. А те пожалеют — и подпитают тем самым чувство жалости к себе.

Избавиться от этого можно только через работу над собой.