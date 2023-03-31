Психолог Лабковский объяснил, как перестать жалеть себя

Есть люди, у которых вечно все не слава богу. И даже если видимых причин для грусти нет, они все равно чувствуют себя очень несчастными — и не забывают рассказать об этом всем окружающим.
А что если это про вас? Что если вы и правда думаете, что весь мир против и вообще ничего хорошего вас в жизни не ждет? По мнению психолога Михаила Лабковского, с этим состоянием возможно справиться.
Речь не о том, что нужно запретить себе плакать или грустить. Подавлять эмоции вредно. Однако не стоит скатываться в состояние «какой я бедный и несчастный, почему меня все обижают». Лучше попытаться разобраться, откуда растут ноги у такой жалости к себе.
Психолог отмечает: чаще всего чувство внутренней несправедливости появляется как ответ на стресс. Например, если на вас накричали на работе. В такой ситуации абсолютно естественно ощутить досаду, боль, возможно, в уме даже подумать о том, какой начальник «козел». У здорового человека на этом все закончится. Он проживет ситуацию, сделает из нее выводы и отпустит проблему.
А вот у невротиков все работает немного по-другому. В голове он будет снова и снова повторять этот эпизод, думать о словах начальника и утопать в жалости к себе. Однако жалость к себе — деструктивная эмоция, которая вредит психике. Именно за ней приходят установки вроде «я слишком глупый», «у меня ничего не получится», «я не достоин лучшего».
Нормально думать после ссоры с боссом: «Неприятно, но, наверное, у него какие-то проблемы, я тут явно ни при чем». Ненормально — постоянно грызть себя и думать, что вы плохой сотрудник и заслужили такое отношение. Возможно, вы и правда работаете не так хорошо, как хотелось бы, однако это все равно не значит, что на вас можно кричать.
Сам процесс, когда вы грызете себя, — просто защита психики. Если эту защиту снять, придется работать над собой, а делать этого зачастую не хочется. Это феномен вторичной выгоды: человек вроде бы сам себя критикует, но на самом деле ему выгодно принижать себя.
Еще один яркий пример такого поведения — взрослые, старше 20 лет, люди, которые живут с родителями и всем подряд рассказывают о том, насколько это ужасно, как ими командуют и помыкают. Однако на вопрос: «А почему бы тебе просто не съехать?» — они начинают говорить что-то вроде: «Родители этого не переживут, мы же одна семья». Но на самом деле причина не в семейных узах. Просто жить так — очень удобно: не надо платить за жилье, не надо стирать и убирать. Проще продолжать жить так, не забывая периодически пожаловаться друзьям. А те пожалеют — и подпитают тем самым чувство жалости к себе.
Избавиться от этого можно только через работу над собой.