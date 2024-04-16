Простой трюк в макияже, благодаря которому вы будете выглядеть заметно моложе

Визажисты не зря считают, что нанесение косметики на глаза — это самый сложный этап в любом макияже. Именно в этой области у женщин чаще всего появляются первые признаки старения, например мелкие морщинки, «гусиные лапки» и темные круги. Поэтому тональное средство, консилер, а также тени должны быть подобраны правильно.
Визажист Бет Меллем работает в сфере красоты уже много лет. Она уверена: женщина должна уметь грамотно наносить даже самый простой ежедневный макияж, на который обычно уходит совсем немного времени.
Итак, одна из важных составляющих образа — это подводка для глаз. Она подчеркивает взгляд, делая его более выразительным, при этом наносить ее довольно быстро и просто. И вот здесь кроется главная ошибка большинства женщин: многие отдают предпочтение именно черной подводке, при этом наносят ее щедро, проводя толстую линию вдоль всего века.
«Попрощайтесь с готической черной подводкой, а также темным макияжем. Это не только делает глаза меньше, но еще и добавляет вам возраста», —
Главная задача повседневного макияжа — это освежить взгляд, скрыть мелкие морщинки, а также добавить глазам выразительности. И в этом вам поможет правильная техника нанесения подводки.
Во-первых, перед тем как взять в руки подводку, сначала нанесите на подвижное веко тени и слегка растушуйте. Продукт должен быть спокойного нюдового оттенка. Не переборщите! Тени должны лишь придать легкий оттенок веку, а не полностью изменить цвет.
Во-вторых, подводку нужно наносить именно тонкой линией. При этом следите, чтобы область между ресничками была тщательно прокрашена.
В-третьих, подводку надо слегка растушевать. Для этого возьмите тонкую плоскую кисть и пройдитесь ей по нарисованной линии. Вы заметите, что контур стал не таким ярким, но при этом взгляд все равно остался выразительным.
Если хочется эффекта легкой стрелки, то можно той же тонкой плоской кистью слегка выйти за уголок глаза, как бы вытягивая его. С первого раза может не получиться, но достаточно немного потренироваться, и вы увидите результат.
Важно: такой метод работает, если вы пользуетесь карандашом или кремообразной подводкой для глаз. Если у вас жидкое косметическое средство, то растушевать его не получится. Тогда просто ограничьтесь тенями и тонкой линией.
Эксперт предупреждает: в вашей косметичке не должно быть черной подводки, а также ярких, кричащих карандашей и теней. В крайнем случае оставьте их для праздничного макияжа.
Старайтесь подбирать цветовую гамму исходя из цвета глаз. Для голубых и карих подойдут светло-коричневые и бежевые оттенки, для зеленых — сливовые и серые. Можно приобрести классический коричневый карандаш и палетку теней в бежевых и светло-коричневых оттенках — это универсальные цвета для всех.
Вот еще несколько советов для правильного макияжа.
Наносите сначала тональное средство, потом консилер, а после — пудру. Только пройдя этот этап, приступайте к нанесению румян и бронзера на скулы.
Для повседневного образа отлично подойдет коричневая тушь, она не сделает взгляд тяжелым.
Если пользуетесь карандашом для губ, то наносите его с закрытым ртом и тщательно прокрашивайте уголки.
Избавьтесь от помад с блестками: они прибавляют возраста всем, плюс давно уже вышли из моды.
После того как макияж будет готов, нанесите еще раз пудру на лоб, нос, подбородок и область под глазами.