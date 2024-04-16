Простой трюк в макияже, благодаря которому вы будете выглядеть заметно моложе

Итак, одна из важных составляющих образа — это подводка для глаз. Она подчеркивает взгляд, делая его более выразительным, при этом наносить ее довольно быстро и просто. И вот здесь кроется главная ошибка большинства женщин: многие отдают предпочтение именно черной подводке, при этом наносят ее щедро, проводя толстую линию вдоль всего века.