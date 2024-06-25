Первая смерть от ботулизма: почему погиб 21-летний юноша, съевший готовый салат

Как рассказали в депздраве Костромской области, у пациента наблюдались головокружение и нарушение координации, ему понадобилась госпитализация. Мужчину подключили к ИВЛ, также ему ввели специальную антитоксическую сыворотку. К сожалению, спасти его не удалось. Как указали в ведомстве, причина смерти от ботулизма в том, что при первых признаках недомогания молодой человек сразу не обратился к врачу.