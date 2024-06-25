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Первая смерть от ботулизма: почему погиб 21-летний юноша, съевший готовый салат

21-летний молодой человек, заразившийся ботулизмом, обратился за помощью к медикам не сразу. Врач объяснила, почему это так опасно.

25 июня 20248
ботулизм, токсин, умер
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iStockphoto

Молодой житель Костромской области умер после заражения ботулизмом. Это первая смерть в результате массовой вспышки инфекционного заболевания в России. Парню был всего 21 год.

Слишком поздно

Молодой человек съел приобретенный готовый салат, в котором была отравленная токсином фасоль, когда находился в гостях у родственников в Нижнем Новгороде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона. Почти сразу юноша стал жаловаться на плохое самочувствие, но к врачам он обратился только тогда, когда вернулся домой, спустя несколько дней.

Как рассказали в депздраве Костромской области, у пациента наблюдались головокружение и нарушение координации, ему понадобилась госпитализация. Мужчину подключили к ИВЛ, также ему ввели специальную антитоксическую сыворотку. К сожалению, спасти его не удалось. Как указали в ведомстве, причина смерти от ботулизма в том, что при первых признаках недомогания молодой человек сразу не обратился к врачу.

Уточняется, что других случаев заболевания ботулизмом в Костромской области не выявили.

Как пишет SHOT, скончавшийся от ботулизма 21-летний парень из Костромской области — студент-четверокурсник. Он учился на химика, преподавал в университете, увлекался космосом, вел научный канал в соцсетях, был женат. По словам близких, недомогание в гостях он списал на усталость из-за подготовки к экзаменам.

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По словам врачей, раннее введение противоботулинической сыворотки критично. Это останавливает прогрессирование болезни. Именно поэтому от ботулизма рискуют в первую очередь умереть те, кто получил большую дозу токсина, и те, кому не были проведены все активные и быстрые мероприятия по нейтрализации.

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Дома лечиться нельзя

«Основные мероприятия при заражении ботулизмом — введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких, — пояснила „Доктору Питеру“ врач Елена Парецкая. — Лечиться обязательно надо под наблюдением врачей, дома это категорически невозможно».

Противоботулиническая сыворотка может связать яд. Это эффективно снижает показатели смертности.

Смертность от ботулизма — 5-10%. В группе риска — дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями — проблемами ЖКТ, сердца, сосудов, инфекциями.

Как уточняет врач, ботулотоксин действует не мгновенно, он поражает нервы и мышцы, вызывает паралич, вызывает проблемы с движением, дыханием, мимикой и так далее. И поэтому важно дождаться, чтобы яд покинул организм, — обязательно под присмотром врачей.

«В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Антибиотики не требуются (за исключением случаев раневого ботулизма)», — говорит Елена Парецкая.

Добавим, что в российских больницах остаются 218 человек с признаками ботулизма, 38 из них — на ИВЛ, 151 пациент уже выписан, рассказал РИА «Новости» помощник главы Минздрава.

Автор текста:Анна Майская
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