Отморозил достоинство: чем опасна для мужчин травма как у принца Гарри

Откровенности принца Гарри можно только позавидовать: не каждый решится поделиться настолько сокровенным. Оказывается, на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон молодой человек мучался от… обморожения пениса.
Травму Гарри получил во время экспедиции на Северный полюс в марте 2011 года. За 2 недели в экстремальных температурах он отморозил не только мужское достоинство, но и щеки с ушами. В итоге ему пришлось смазывать все эти части тела кремом, в составе которого есть вазелин и витамин Е.
К счастью, обморожение не помешало Гарри спустя несколько лет стать дважды папой. Но сейчас, когда эта история получила огласку, над ней не посмеялся только ленивый. Но на самом деле,
Чаще всего с обморожениями гениталий сталкиваются лыжники. Так, например, 24-летний финн Реми Линдхольм получил такую травму во время участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Гонка на 50 километров, сильнейшие морозы, ветер сделали свое дело.
Врачи объясняют: отморозить можно любую часть тела. Но чаще всего, действительно, страдают уши, нос, руки и пенис. Сначала обмороженный участок тела ощущается холодным и болезненным. Если быстро не согреть его, то появится ощущение покалывания, боль усилится, а затем эта область окончательно онемеет из-за сужения кровеносных сосудов и кислородного голодания тканей. При глубоком обморожении на коже половых органов возникают язвочки, которые очень долго заживают.
Что делать при обморожении?
Пострадавшего надо как можно быстрее перенести в теплое помещение. Замерзший участок попробовать прогреть в теплой воде. На ранней стадии, которая была у герцога Сассекского, это поможет, но потребуются сильные обезболивающие, потому что процесс будет, мягко говоря, неприятным.
Если это не поможет, надо обязательно обратиться к врачу.
Чем опасно обморожение?
Люди с обморожением, в том числе гениталий, подвержены риску бактериальных раневых инфекций, в частности столбняка. Если инфекция проникнет в кровь, может развиться сепсис.
Если обморожение легкое, 1-2 степени, как было у принца Гарри, все обойдется покалыванием, жжением, волдырями, которые пройдут через пару недель. Последствия обморожений 3-4 степени куда опаснее, потому что сопровождаются некрозом тканей и глубокими поражениями пениса. В редких, самых тяжелых случаях, может даже потребоваться пересадка кожи.