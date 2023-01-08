Отморозил достоинство: чем опасна для мужчин травма как у принца Гарри

Откровенности принца Гарри можно только позавидовать: не каждый решится поделиться настолько сокровенным. Оказывается, на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон молодой человек мучался от… обморожения пениса.

Травму Гарри получил во время экспедиции на Северный полюс в марте 2011 года. За 2 недели в экстремальных температурах он отморозил не только мужское достоинство, но и щеки с ушами. В итоге ему пришлось смазывать все эти части тела кремом, в составе которого есть вазелин и витамин Е.

К счастью, обморожение не помешало Гарри спустя несколько лет стать дважды папой. Но сейчас, когда эта история получила огласку, над ней не посмеялся только ленивый. Но на самом деле, как пишет Daily Mail , эта травма не такая уж и диковинная, как можно было бы подумать. Да еще это и жутко больно.

Чаще всего с обморожениями гениталий сталкиваются лыжники. Так, например, 24-летний финн Реми Линдхольм получил такую травму во время участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Гонка на 50 километров, сильнейшие морозы, ветер сделали свое дело.

Врачи объясняют: отморозить можно любую часть тела. Но чаще всего, действительно, страдают уши, нос, руки и пенис. Сначала обмороженный участок тела ощущается холодным и болезненным. Если быстро не согреть его, то появится ощущение покалывания, боль усилится, а затем эта область окончательно онемеет из-за сужения кровеносных сосудов и кислородного голодания тканей. При глубоком обморожении на коже половых органов возникают язвочки, которые очень долго заживают.