Объелся — выпей это: гастроэнтеролог назвал простой способ помочь себе без лекарств

Такое может случиться с каждым. Особенно в гостях у радушной и любящей готовить хозяйки. Конечно, лучше до такого себя не доводить. Но если сдержаться не получилось, попробуйте этот способ.