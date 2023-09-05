Как объясняет врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, неприятные симптомы после застолья, как правило, связаны с работой органов верхней части пищеварительной системы. Страдают в основном желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь.
Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.
«Но желчный пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная характеризуется длительными болями. Ситуативное переедание обычно нарушает работу именно желудка», —
Желудку трудно перемолоть сразу много пищи и отправить ее дальше по ЖКТ. Из-за этого возникают дискомфорт и ощущение тяжести.
Что делать
По словам Сергея Вялова, в этом случае пить ферменты бесполезно. Есть другой, более доступный и легкий способ.
«Хорошо помогают холодная вода и газировка. Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят», — посоветовал гастроэнтеролог.
Объелся до разрыва пищевода
И это не выдумки, такое, оказывается, тоже бывает. Этим летом в Подмосковье врачи спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.
При поступлении в стационар по скорой мужчина жаловался на загрудинную боль и рвоту. Причиной его недомогания стал спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). По словам врачей, такое состояние возникло у мужчины из-за переедания и грозило летальным исходом.