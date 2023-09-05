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Объелся — выпей это: гастроэнтеролог назвал простой способ помочь себе без лекарств

Такое может случиться с каждым. Особенно в гостях у радушной и любящей готовить хозяйки. Конечно, лучше до такого себя не доводить. Но если сдержаться не получилось, попробуйте этот способ.

5 сентября 2023
что делать если объелся
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iStockphoto

Как объясняет врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, неприятные симптомы после застолья, как правило, связаны с работой органов верхней части пищеварительной системы. Страдают в основном желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь.

Сергей Вялов

Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.

«Но желчный пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная характеризуется длительными болями. Ситуативное переедание обычно нарушает работу именно желудка», — поясняет доктор в своем телеграм-канале.

Желудку трудно перемолоть сразу много пищи и отправить ее дальше по ЖКТ. Из-за этого возникают дискомфорт и ощущение тяжести. 

Что делать

По словам Сергея Вялова, в этом случае пить ферменты бесполезно. Есть другой, более доступный и легкий способ.

«Хорошо помогают холодная вода и газировка. Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят», — посоветовал гастроэнтеролог.

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Объелся до разрыва пищевода

И это не выдумки, такое, оказывается, тоже бывает. Этим летом в Подмосковье врачи спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.

При поступлении в стационар по скорой мужчина жаловался на загрудинную боль и рвоту. Причиной его недомогания стал спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). По словам врачей, такое состояние возникло у мужчины из-за переедания и грозило летальным исходом.

Автор текста:Анастасия Романова
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