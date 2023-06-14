Не повторяйте за животными: почему нельзя облизывать раны и сдирать с них корочки

« Сдирая корку до того, как завершится процесс заживления, вы снова открываете ранку для микробов . При этом нарушается процесс заживления и еще больше повреждаются ткани, которые полностью не восстановились. В результате на месте ранки может остаться шрам», — отмечает специалист.