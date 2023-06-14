Не повторяйте за животными: почему нельзя облизывать раны и сдирать с них корочки

Например, не стоит пользоваться популярным народным методом обработки мелких ранок и ссадин — облизывать их. Возможно, некоторые так поступают в расчете на антисептические свойства слюны. Но зря.
По словам Екатерины Терентьевой, руководителя отдела медицинской экспертизы «Инвитро», наша слюна содержит много разных бактерий, они безвредны во рту, но при попадании в рану могут вызвать инфекцию.
Терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
«Зализывание ран может привести к инфицированию, вызвать раздражение и повреждение окружающих тканей и области раны. Это может привести к задержке заживления и потенциально даже увеличить размер раны», — предупреждает врач.
Также плохой вариант — привычка сдирать образующиеся корочки. Они сами отпадут, когда в них не будет необходимости.
Как объяснила Екатерина Терентьева, дело в том, что клетки новой кожи образуются на дне ранки и постепенно пробираются на поверхность, верхняя часть пореза восстанавливается последней.
«Сдирая корку до того, как завершится процесс заживления, вы снова открываете ранку для микробов. При этом нарушается процесс заживления и еще больше повреждаются ткани, которые полностью не восстановились. В результате на месте ранки может остаться шрам», — отмечает специалист.
Как правильно обрабатывать ранки и ссадины
При неглубокой ране или наружной ссадине врач посоветовала действовать по следующему алгоритму:
Вымойте руки.
Промойте кожу прохладной проточной водой, можно с использованием хозяйственного мыла.
Обработайте ранку перекисью водорода или раствором хлоргексидина.
Затем обработайте края ранки и кожу вокруг нее фукорцином — это лекарственное средство с антисептическим и противогрибковым действием.
Наложите на ссадину сухую стерильную бинтовую повязку. Если рана небольшая, достаточно наложить ее на 1-1,5 часа, после чего снять и оставить ранку подсыхать.
Обрабатывайте ранку до заживления 2 раза в день — утром и вечером перед сном.
Обратитесь к врачу, если, несмотря на лечение, повреждение кожи не заживает, а наоборот, прогрессирует. В некоторых случаях это может быть из-за вторичного инфицирования раны различными бактериями.