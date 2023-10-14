Не пей, козленочком станешь: ученые объяснили, чем опасны офисные кружки

Ученые Пермского политеха рассказали, почему на работе следует почаще следить за чистотой своей кружки, из которой вы не раз в день пьете чай или кофе. На ее внутренней поверхности после еды и питья остаются органические частички, которые служат прекрасной средой для активного размножения бактерий. По словам Анастасии Зориной, доцента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, самым быстрорастущим из них достаточно всего лишь нескольких часов. Но это не всё.
Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, кандидат биологических наук
«Помимо патогенных микроорганизмов, на немытой посуде также развиваются непатогенные микроорганизмы, которые при попадании в человеческий организм могут вызывать нежелательные реакции и синтезировать вещества, токсичные для человека», — предупредила Анастасия Зорина.
6 самых грязных вещей, которыми мы пользуемся каждый день
«Больше всего микробов на своей поверхности собирают вещи, которые чаще вступают в контакт с другими предметами или находятся в постоянном пользовании», — говорит Анастасия Зорина.
Раньше самыми грязными считались бумажные деньги: они проходили через тысячи рук, собирая все больше и больше микробов. Сейчас ими пользуются уже не так часто. По словам биолога, вместо банкнот в список самых грязных вещей теперь входят:
телефон;
клавиатура и мышь стационарного компьютера;
гарнитуры;
джойстики от игровой приставки;
дверные ручки;
выключатели.
По словам Анастасии Зориной, для дезинфекции таких вещей лучше всего подходят специальные антисептики, которые разводятся согласно инструкции и предназначены для замачивания предметов и обработки поверхностей. Альтернативным вариантом могут быть антибактериальные салфетки: их удобно везде носить с собой и периодически протирать ими мелкие предметы, в том числе гаджеты.
Помыть руки за 30 секунд
Мыть руки с мылом, безусловно, надо, и не раз за день, особенно после улицы, туалета и перед едой. В важности этой процедуры все убедились во время пандемии, а некоторые в то время наконец-то выработали эту полезную привычку. Однако во всем важна мера, говорят специалисты.
«Во время мытья рук с мылом человек смывает не только вредные и чужеродные микроорганизмы, но и те, что постоянно населяют кожу человека и образуют ее защитный барьер. Поэтому важно знать меру. Учеными рекомендовано обрабатывать руки с мылом не дольше 30 секунд», — отмечает Анастасия Зорина.
Причем стоит помнить, что эффект чистых рук не продлится долго, он напрямую зависит от того, касается ли человек чего-либо.
«Притрагиваясь даже к необработанным участкам кожи чистыми руками, мы собираем все микроорганизмы, которые обычно присутствуют на коже человека. Не стоит также забывать о том, что микроорганизмы могут переноситься воздушными потоками. Не прикасаясь ни к чему долгое время, что в условиях активной жизни невозможно, руки все равно перестанут быть чистыми», — предупредила кандидат биологических наук.