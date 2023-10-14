Не пей, козленочком станешь: ученые объяснили, чем опасны офисные кружки

Ученые Пермского политеха рассказали, почему на работе следует почаще следить за чистотой своей кружки, из которой вы не раз в день пьете чай или кофе. На ее внутренней поверхности после еды и питья остаются органические частички, которые служат прекрасной средой для активного размножения бактерий. По словам Анастасии Зориной, доцента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, самым быстрорастущим из них достаточно всего лишь нескольких часов. Но это не всё.