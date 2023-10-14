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Не пей, козленочком станешь: ученые объяснили, чем опасны офисные кружки

Замечали, что кружки некоторых коллег могут выглядеть пугающе грязными, будто их никогда не мыли? А ведь дело не только в эстетике.

14 октября 20232
почему нельзя пить из грязной кружки
Источник:
Istockphoto

Ученые Пермского политеха рассказали, почему на работе следует почаще следить за чистотой своей кружки, из которой вы не раз в день пьете чай или кофе. На ее внутренней поверхности после еды и питья остаются органические частички, которые служат прекрасной средой для активного размножения бактерий. По словам Анастасии Зориной, доцента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, самым быстрорастущим из них достаточно всего лишь нескольких часов. Но это не всё.

Анастасия Зорина
Биология

Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, кандидат биологических наук

«Помимо патогенных микроорганизмов, на немытой посуде также развиваются непатогенные микроорганизмы, которые при попадании в человеческий организм могут вызывать нежелательные реакции и синтезировать вещества, токсичные для человека», — предупредила Анастасия Зорина.

6 самых грязных вещей, которыми мы пользуемся каждый день

«Больше всего микробов на своей поверхности собирают вещи, которые чаще вступают в контакт с другими предметами или находятся в постоянном пользовании», — говорит Анастасия Зорина.

Раньше самыми грязными считались бумажные деньги: они проходили через тысячи рук, собирая все больше и больше микробов. Сейчас ими пользуются уже не так часто. По словам биолога, вместо банкнот в список самых грязных вещей теперь входят:

  • телефон;

  • клавиатура и мышь стационарного компьютера;

  • гарнитуры;

  • джойстики от игровой приставки;

  • дверные ручки;

  • выключатели.

По словам Анастасии Зориной, для дезинфекции таких вещей лучше всего подходят специальные антисептики, которые разводятся согласно инструкции и предназначены для замачивания предметов и обработки поверхностей. Альтернативным вариантом могут быть антибактериальные салфетки: их удобно везде носить с собой и периодически протирать ими мелкие предметы, в том числе гаджеты.

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Помыть руки за 30 секунд

Мыть руки с мылом, безусловно, надо, и не раз за день, особенно после улицы, туалета и перед едой. В важности этой процедуры все убедились во время пандемии, а некоторые в то время наконец-то выработали эту полезную привычку. Однако во всем важна мера, говорят специалисты.

«Во время мытья рук с мылом человек смывает не только вредные и чужеродные микроорганизмы, но и те, что постоянно населяют кожу человека и образуют ее защитный барьер. Поэтому важно знать меру. Учеными рекомендовано обрабатывать руки с мылом не дольше 30 секунд», — отмечает Анастасия Зорина.

Причем стоит помнить, что эффект чистых рук не продлится долго, он напрямую зависит от того, касается ли человек чего-либо.

«Притрагиваясь даже к необработанным участкам кожи чистыми руками, мы собираем все микроорганизмы, которые обычно присутствуют на коже человека. Не стоит также забывать о том, что микроорганизмы могут переноситься воздушными потоками. Не прикасаясь ни к чему долгое время, что в условиях активной жизни невозможно, руки все равно перестанут быть чистыми», — предупредила кандидат биологических наук.

Автор текста:Анастасия Романова
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