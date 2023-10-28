Названы способы не мерзнуть по ночам. Осторожно, среди популярных есть опасный для жизни

С каждым днем все холоднее. Хоть на календаре еще осень, погода временами напоминает зимнюю. Поэтому многие пытаются использовать все средства, чтобы согреться.
Мерзнуть ночью никому не нравится. Едва ли можно комфортно выспаться, если дрожишь от холода. Разберемся, какие есть безопасные и не очень способы быстро согреться ночью.
Почему мы мерзнем ночью
Когда человек засыпает, его внутренняя температура естественным образом снижается в рамках циркадных ритмов. Этот процесс запускается в момент засыпания, а достигает пика в утренние часы.
Электроодеяло — плохая идея
В последнее время на маркетплейсах можно найти электрические одеяла. Казалось бы, вот он, простой и быстрый способ согреться и всю ночь проспать в тепле. Однако медики Ив Глейзер и Элизабет Ко
Например, сахарный диабет может провоцировать нейропатию, при которой человек чувствует онемение. Его чувствительность к высоким температурам очень сильно снижается, поэтому он может с легкостью перегреться под электроодеялом или даже заработать ожоги. Особенно опасно накрывать им спящего человека.
Кстати, при слишком высокой температуре заснуть будет непросто. При температуре выше +25 градусов терморегуляция человека нарушается, он начинает больше потеть и хуже спать. Так что электроодеяло еще и может спровоцировать бессонницу. Врачи считают: оптимальная температура для спальни – 19-20 градусов тепла.
Наконец, электроодеяло очень опасно с точки зрения риска возникновения пожара. Ведь ночью вы не заметите, если что-то пойдет не так.
Впрочем, есть и безопасный способ использования электрического пледа. Вы можете прогреть с его помощью постель до того, как пойдете спать.
Другие методы
Есть другие простые способы не мерзнуть ночью. Попробуйте спать в более толстой и теплой пижаме из натуральных тканей. Еще один отличный способ согреться — принять теплую ванну. К тому же такой ритуал поможет вам расслабиться и крепко проспать всю ночь.
Еще один способ — выпить горячий напиток. Кофе лучше оставить для утреннего приема пищи, а вот зеленый или травяной чай помогут вам успокоиться и настроиться на сон.
Наконец, идеальный вариант — надеть теплые носки. Есть