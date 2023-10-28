Названы способы не мерзнуть по ночам. Осторожно, среди популярных есть опасный для жизни

В последнее время на маркетплейсах можно найти электрические одеяла. Казалось бы, вот он, простой и быстрый способ согреться и всю ночь проспать в тепле. Однако медики Ив Глейзер и Элизабет Ко предупреждают: этот способ может быть весьма опасен, особенно если с его помощью пытаться согреть маленьких детей или тех, кто не может двигаться из-за болезни. Кроме того, некоторые другие диагнозы также могут стать противопоказанием к использованию такого одеяла.